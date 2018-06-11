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Ainda neste ano

Netflix lançará série de livros baseada em Stranger Things

Uma das obras vai contar a história da mãe da personagem Eleven
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 11:00

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 11:00

Uma das obras vai contar a história da mãe da personagem Eleven Crédito: Netflix/Divulgação
A Netflix fechou um acordo com a editora norte-americana Penguin Random House para o lançamento de livros baseados em Stranger Things, uma das séries de maior sucesso na plataforma de streaming.
De acordo com o site Deadline, os dois primeiros livros da parceria devem ser lançados ainda neste ano e serão mais gerais. Stranger Things: World Turned Upside Down: The Official Behind-The-Scenes Companion vai mostrar fotos dos bastidores das filmagens da série, artes conceituais e entrevistas com os produtores da série. Já o segundo livro, com nome ainda não divulgado, será uma aventura destinada para leitores adolescentes.
Mais projetos estão previstos para 2019, incluindo uma obra escrita por Gwenda Bond que vai contar a história de Terry Ives, mãe de Eleven, e como ela entrou no programa de lavagem cerebral MKUltra. Outros livros com histórias originais baseadas na série também estão em desenvolvimento para o próximo ano.
A terceira temporada de Stranger Things está sendo gravada nos Estados Unidos e tem lançamento previsto na Netflix para os primeiros meses de 2019.

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