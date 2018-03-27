Netflix irá produzir filme baseado no jogo Carmen Sandiego

A plataforma de streaming Netflix comprou os direitos para produzir um filme baseado na série de jogos "Carmen Sandiego" e escalou a atriz Gina Rodriguez, que ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz em série de comédia em 2015 por "Jane, a Virgem", para ser a protagonista da produção. As informações são do site Deadline.
Sucesso no Brasil durante os anos 1990, Carmen Sandiego gerou uma série de jogos eletrônicos e desenhos educativos que ensinavam história e geografia com o enredo de um grupo de jovens que procurava a ladra de relíquias como pano de fundo.
Em 2017, a Netflix já havia anunciado uma série de animação baseada nos jogos com a mesma atriz fazendo a dublagem da Carmen Sandiego. Com estreia prevista para 2019, serão 20 episódios de 22 minutos de duração que acompanharão o passado da ladra. A empresa ainda não deu maiores detalhes da produção.