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CINEMA

Netflix irá produzir filme baseado no jogo Carmen Sandiego

Produtora escalou a atriz Gina Rodriguez para interpretar a personagem

Publicado em 27 de Março de 2018 às 17:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 17:17
Carmen Sandiego será dublada no desenho por Gina Rodriguez, que também interpretará a personagem em série Crédito: Reprodução
A plataforma de streaming Netflix comprou os direitos para produzir um filme baseado na série de jogos "Carmen Sandiego" e escalou a atriz Gina Rodriguez, que ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz em série de comédia em 2015 por "Jane, a Virgem", para ser a protagonista da produção. As informações são do site Deadline.
Sucesso no Brasil durante os anos 1990, Carmen Sandiego gerou uma série de jogos eletrônicos e desenhos educativos que ensinavam história e geografia com o enredo de um grupo de jovens que procurava a ladra de relíquias como pano de fundo.
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Em 2017, a Netflix já havia anunciado uma série de animação baseada nos jogos com a mesma atriz fazendo a dublagem da Carmen Sandiego. Com estreia prevista para 2019, serão 20 episódios de 22 minutos de duração que acompanharão o passado da ladra. A empresa ainda não deu maiores detalhes da produção.

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