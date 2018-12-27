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CINEMA

Netflix divulga trailer e de 'Black Mirror: Bandersnatch'

Filme interativo, que dá sequência à série, será lançado na plataforma nesta sexta (28)

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 16:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 16:34
Netflix divulga trailer e de 'Black Mirror: Bandersnatch' Crédito: Reprodução/Youtube
A Netflix divulgou nesta quinta (27) um trailer de "Bandersnatch", filme interativo que dá sequência à série de ficção científica "Black Mirror" e será lançado nesta sexta (28) na plataforma de streaming.
"Bandersnatch" deve ser a prévia da quinta temporada de "Black Mirror" e também um dos mais ambiciosos projetos da série -rumores dizem que ele teria mais de cinco horas de duração. Trataria-se de um filme interativo, em que o espectador vai escolhendo os caminhos da trama.
No trailer, a Netflix assim descreve a trama: "Enquanto adapta um romance de fantasia para videogame em 1984, um jovem programador começa a questionar o próprio conceito de realidade e acaba enfrentando um desafio alucinante".
A produção é dirigida por David Slade (que esteve à frente do episódio "Metalhead", da quarta temporada) e conta com Will Poulter e Fionn Whitehead no elenco.

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