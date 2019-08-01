Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Streaming

Netflix divulga trailer de 'O Irlandês', de Martin Scorsese; assista

Filme é visto como mais uma aposta da gigante de streaming para abocanhar um Oscar

Publicado em 01 de Agosto de 2019 às 14:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2019 às 14:28
O IRLANDÊS, NOVO FILME DA NETFLIX TEM DIREÇÃO DE MARTIN SCORSESE Crédito: REPRODUÇÃO/NETFLIX
A Netflix divulgou nesta quarta (31) o primeiro trailer de "O Irlandês", novo filme de Martin Scorsese.
Com Robert de Niro, Al Pacino e Joe Pesci no elenco, o longa retoma o interesse do diretor pelos bastidores do crime organizado ao mergulhar na história verídica do desaparecimento do líder sindical Jimmy Hoffa, nos anos 1970.
> 'King's Man: A Origem' ganha 1º trailer; assista
Hoffa é vivido por Al Pacino. Já De Niro interpreta Frank Sheeran, um veterano da Segunda Guerra contratado por uma família mafiosa para assassinar o sindicalista.
Como o longa se passa ao longo de várias décadas da vida de Sheeran, De Niro, hoje com 75 anos, foi rejuvenescido com a ajuda de CGI (imagens geradas por computador). Esta é sua nona parceria com Scorsese, iniciada em 1974 com "Caminhos Perigosos".
Não é a primeira vez que a vida de Hoffa é contada em um filme. Em 1992, Jack Nicholson interpretou o personagem em "Hoffa", dirigido por Danny DeVito.
"O Irlandês" faz sua estreia o Festival de Cinema de Nova York, em 27 de setembro deste ano, mas ainda não tem data de lançamento definida na Netflix. O diálogo telefônico ouvido no trailer já havia sido revelado no Oscar deste ano, em um teaser sem imagens.
> Com estreia de Ted Bundy, listamos 10 serial killers famosos do cinema
A parceria entre Scorsese e Netflix indica mais uma busca da gigante do streaming pelo Oscar. Segundo a publicação especializada The Hollywood Reporter, o projeto foi anunciado há mais de dez anos, em 2008, e originalmente pertencia à Paramount. A plataforma só assumiu o projeto em 2017.
Este ano, a Netflix conquistou três estatuetas na premiação por "Roma", drama autobiográfico em preto e branco dirigido por Alfonso Cuarón. Perdeu, contudo, o prêmio de melhor filme para "Green Book", de Peter Farrelly. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra
Terceira Via exclui ligação com Vitória e será feita apenas na Serra
Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados