Netflix divulga trailer de 'O Irlandês', de Martin Scorsese; assista

O IRLANDÊS, NOVO FILME DA NETFLIX TEM DIREÇÃO DE MARTIN SCORSESE Crédito: REPRODUÇÃO/NETFLIX

A Netflix divulgou nesta quarta (31) o primeiro trailer de "O Irlandês", novo filme de Martin Scorsese.

Com Robert de Niro, Al Pacino e Joe Pesci no elenco, o longa retoma o interesse do diretor pelos bastidores do crime organizado ao mergulhar na história verídica do desaparecimento do líder sindical Jimmy Hoffa, nos anos 1970.

Hoffa é vivido por Al Pacino. Já De Niro interpreta Frank Sheeran, um veterano da Segunda Guerra contratado por uma família mafiosa para assassinar o sindicalista.

Como o longa se passa ao longo de várias décadas da vida de Sheeran, De Niro, hoje com 75 anos, foi rejuvenescido com a ajuda de CGI (imagens geradas por computador). Esta é sua nona parceria com Scorsese, iniciada em 1974 com "Caminhos Perigosos".

Não é a primeira vez que a vida de Hoffa é contada em um filme. Em 1992, Jack Nicholson interpretou o personagem em "Hoffa", dirigido por Danny DeVito.

"O Irlandês" faz sua estreia o Festival de Cinema de Nova York, em 27 de setembro deste ano, mas ainda não tem data de lançamento definida na Netflix. O diálogo telefônico ouvido no trailer já havia sido revelado no Oscar deste ano, em um teaser sem imagens.

A parceria entre Scorsese e Netflix indica mais uma busca da gigante do streaming pelo Oscar. Segundo a publicação especializada The Hollywood Reporter, o projeto foi anunciado há mais de dez anos, em 2008, e originalmente pertencia à Paramount. A plataforma só assumiu o projeto em 2017.