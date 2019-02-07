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SÉRIE

Netflix divulga primeiras fotos de 'La Casa de Papel 3'

Serviço de streaming dá spoiler de imagens da nova temporada da série

Publicado em 

07 fev 2019 às 15:05

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 15:05

07/02/2019 - Netflix publica as primeiras fotos de 'La Casa de Papel 3' Crédito: Divulgação/Netflix
Se você é fã da série "La Casa de Papel" e já não aguenta mais de tanta ansiedade para a chegada da nova temporada, prepare-se! A Netflix divulgou as primeiras fotos da terceira etapa da história de Pedro Alonso e o time de criminosos.
No perfil oficial do Netflix no Instagram, uma série de imagens cria um clima de parte do cenário onde se passará a história desta vez. "É Florença? Não... É Berlim!", diz a legenda da foto do serviço de streaming.
Se restava dúvidas de que Pedro teria morrido, as gravações revelam que ele voltará com tudo e em Berlim. A gangue deve transitar por outros países da Europa também. A terceira temporada de "La Casa de Papel" ainda não tem data de estreia oficial, mas não deve demorar muito para ser divulgada pela Netflix.

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