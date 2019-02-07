Netflix divulga primeiras fotos de 'La Casa de Papel 3'

07/02/2019 - Netflix publica as primeiras fotos de 'La Casa de Papel 3' Crédito: Divulgação/Netflix

Se você é fã da série "La Casa de Papel" e já não aguenta mais de tanta ansiedade para a chegada da nova temporada, prepare-se! A Netflix divulgou as primeiras fotos da terceira etapa da história de Pedro Alonso e o time de criminosos.

No perfil oficial do Netflix no Instagram, uma série de imagens cria um clima de parte do cenário onde se passará a história desta vez. "É Florença? Não... É Berlim!", diz a legenda da foto do serviço de streaming.