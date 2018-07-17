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REBOOT

Netflix divulga imagens da nova versão de 'She-Ra: A Princesa do Poder'

O reboot da clássica série dos anos 1980 irá estrear na plataforma de streaming no dia 16 de novembro

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 16:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 16:05
A Netflix divulgou novas imagens e detalhes do reboot 'She-Ra e as Princesas do Poder' Crédito: Netflix/Divulgação
Quem cresceu na virada dos anos 1980 e 1990 provavelmente se lembra das animações baseadas na linha de brinquedos Mestres do Universo como He-Man e os Defensores do Universo e She-Ra: A Princesa do Poder, que relatam as aventuras dos gêmeos He-Man e She-Ra para defender os reinos de Eternia e Etheria dos vilões que querem conquistar esses mundos.
Em dezembro de 2017, a Netflix havia anunciado junto com o estúdio DreamWorks que estava produzindo um reboot de She-Ra chamado She-Ra e as Princesas do Poder. Na segunda-feira, 16, a plataforma de streaming divulgou as primeiras imagens da nova animação e deu uma data de lançamento: 16 de novembro.
A premissa da série será basicamente a mesma do clássico: She-Ra e as Princesas do Poder vai acompanhar as aventuras da órfã Adora, que abandona a maléfica Horda quando encontra uma espada mágica que a transforma na princesa guerreira She-Ra. Com a ajuda de amigos, ela se junta às outras princesas mágicas na Rebelião para liberar o mundo do mal.
Com produção da animadora norte-americana Noelle Stevenson, a animação vai contar com as vozes de atrizes como Sandra Oh (Grey's Anatomy), Karen Fukuhara (Esquadrão Suicida) e Aimee Carrero (Level Up).
O novo visual da princesa Adora, que se transforma em She-Ra graças ao poder de uma espada mágica Crédito: Netflix/Divulgação
A animação irá estrear na Netflix no próximo dia 16 de novembro Crédito: Netflix/Divulgação
'She-Ra e as Princesas do Poder' vai mostrar a história da órfã Adora, que se transforma na princesa guerreira She-Ra para ajudar na Rebelião Crédito: Netflix/Divulgação
She-ra e as outras princesas vão lutar para liberar Etheria das garras da maléfica Horda Crédito: Netflix/Divulgação

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