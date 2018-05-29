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SÉRIE

Netflix confirma segunda temporada de 'O Mecanismo'

Com direção de José Padilha, a série dividiu opiniões e foi acusada pela ex-presidente Dilma Rousseff de propagar fake news

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 21:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 21:36
Selton Mello vive o delegado Marco Ruffo em "O Mecanismo" Crédito: Pedro Saad/Netflix
A empresa de streaming Netflix anunciou nesta segunda-feira, 28, que a série O Mecanismo, sobre a Operação Lava Jato, terá uma segunda temporada. As filmagens começarão no fim de 2018 e a produção estará disponível em 2019.
"É muito esquema para uma temporada só", escreveu a Netflix em sua conta no Twitter, juntamente com um teaser no qual afirmam: "Quanto mais perto você chega, maior o esquema fica".
Com direção de José Padilha, de Tropa de Elite, e estrelada pelo ator Selton Mello, a série dividiu opiniões e foi acusada pela ex-presidente Dilma Rousseff de propagar fake news.

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