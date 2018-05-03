Netflix confirma Helena Bonham Carter como princesa Margaret em 'The Crown'

Carter disse que está aterrorizada em interpretar o papel que era de Vanessa Kirby

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 17:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 17:31
A britânica Helena Bonham Carter no filme O Discurso do Rei, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar Crédito: Divulgação/Paris Filmes
Após uma sequência de rumores no início de 2018, a plataforma de streaming Netflix confirmou que a atriz inglesa Helena Bonham Carter fará o papel da princesa Margaret, irmã da rainha Elizabeth II, pelas próximas duas temporadas da série "The Crown".
Interpretada por Vanessa Kirby nas temporadas iniciais, Carter disse que está aterrorizada em interpretar o papel. "Não sei se estou mais aterrorizada em fazer jus à princesa Margaret real ou ter que seguir a atuação primorosa da Vanessa Kirby no papel", afirmou. "A única coisa que eu posso garantir é que sou mais baixa que Vanessa", brincou a atriz.
A Netflix também anunciou que Jason Watkins fará o papel de Harold Wilson, primeiro-ministro britânico em dois momentos: entre 1964 e 1970 e 1974 e 1976. Anteriormente, a produção da série já havia confirmado Olivia Colman no papel de Elizabeth II e Tobias Menzies como o príncipe Philip nas novas temporadas de "The Crown".

