Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
STREAMING

Netflix anuncia seis novos filmes e séries de animação infantil

Cerca de 60% dos membros da plataforma de streaming assistem a conteúdo infantil

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 22:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 22:22
06/11/2018 - Nova produção anunciada pela Netflix, Maya and the three (Maya e os três) abordará a jornada de uma princesa guerreira que recruta combatentes para salvar o mundo Crédito: Netflix
A Netflix anunciou nesta terça-feira, 6, que produzirá seis novas animações para crianças, entre elas séries e longas-metragens. Segundo dados da plataforma, 60% dos assinantes consomem conteúdo infantil e familiar. Contando com diferentes estilos de animação, os títulos são destinados para famílias e para crianças de diferentes faixas etárias. Treze produções infantis serão apresentadas pela empresa até 2022.
"Nós sabemos que não há um único tipo de família. Estamos abertos a todos os tipos de criadores para que possamos contar histórias especiais e diversificadas que agradem cada uma das famílias na Netflix", comenta a vice-presidente de Conteúdo para Crianças e Família da Netflix, Melissa Cobb.
A primeira produção da nova lista da Netflix está prevista para 2019. Go! Go! Cory Carson (Vá! Vá! Cory Carson) é uma série de animação destinada a crianças em idade pré-escolar. Produzida pela Kuku Studios, o seriado acompanhará as aventuras do carro-criança Cory Carson durante a infância.
Em 2020 serão disponibilizados mais três títulos - duas séries e um longa-metragem. Kid Cosmic (Criança Cósmica) , produção criada por Craig McCracken, contará a história de um jovem que deseja ser herói e enfrenta desafios ao se tornar um. Já Trash Truck (Caminhão de Lixo), de Max Keane, retratará a amizade entre Hank, um garoto de 6 anos, e um caminhão de lixo gigante. Por fim, o filme The Willoughbys, em produção pela BRON Animation, apresenta a história de quatro crianças que foram abandonadas e criam uma família nova e moderna.
Para 2021 duas produções estão previstas: Maya and the three (Maya e os três) e My Fathers Dragon (O Dragão do Meu Pai). A primeira é uma minissérie de Jorge Gutierrez que abordará a jornada de uma princesa guerreira que recruta combatentes para salvar o mundo dos homens e dos deuses. Já o filme My Fathers Dragon, da diretora Nora Twomey, contará a história do jovem Elmer Elevator que sai em busca de um dragão aprisionado.
Próximos lançamentos
No próximo dia 20, Motown Magic (Mágica de Motown) estará disponível no catálogo da Netflix. A série de animação para crianças em idade pré-escolar foi produzida por Josh Wakely e reúne 52 novas versões de clássicos da gravadora americana Motown, como sucessos de The Jackson 5 e Stevie Wonder. A série acompanha Ben, um menino de 8 anos que usa um pincel para trazer a arte de rua da cidade à vida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Meritíssima, escravidão é o povo pagar seus privilégios!
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados