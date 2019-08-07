Convidados famosos

Nego do Borel grava DVD com Wesley Safadão e Ferrugem

"Quero dizer para vocês que estou muito feliz", disse o funkeiro

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 11:18 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @negodoborel

Nego do Borel finalmente gravou o seu sonhado DVD. Seis meses após ter o seu primeiro projeto de registro de show cancelado, depois de se envolver em uma polêmica com Luísa Marilac, o cantor subiu ao palco do Vivo Rio, às 23h30, desta terça-feira (6).

"Quero dizer para vocês que estou muito feliz", declarou o funkeiro emocionado ao encerrar o primeiro bloco com um medley de funk. Nitidamente mais comedido com as palavras, em seguida, Nego fez um apelo ao seu público para que quem estivesse bebendo não dirigisse e para fazer sexo somente com camisinha.

O artista investiu em uma megaprodução cenográfica, cheia de painéis de led e efeitos pirotécnicos. O projeto, assinado por Natália Lana, teve três palcos em formatos diferentes, sendo um deles giratório e duas passarelas.

"Este momento é todo dedicado aos meus fãs, que fizeram do Nego do Borel, o que sou hoje. Espero que possam curtir tanto quanto eu venho curtindo a cada novidade que pensamos para o DVD", desejou Nego.

Na plateia, alguns famosos, como Nicole Bahls, Marcelo Bimbi, Mel Maia, Giulia Costa, Fernanda Keulla, além dos fãs, amigos, familiares e ex-vizinhos de Nego, da época em que ele ainda morava no Borel. Atualmente, ele vive em uma confortável mansão na Barra da Tijuca, Zona Oeste carioca, mas faz questão de manter contato com seu lugar de origem.

Um balé com mais de 20 dançarinos acompanhou o artista em seus passinhos e coreografias dignas de um artista pop, muito bem ensaiadas pelo coreógrafo Miguel Davi, que está ao lado de Nego já há 7 anos.

O cantor conseguiu reunir participações especiais de peso em seu espetáculo. Wesley Safadão, Kevin O Chris, Ferrugem, Tiee, Matuê, Felipe Araújo e Naiara Azevedo cantaram canções inéditas com Nego.

Com stylist de Carola Chede e Carol Pereira, o cantor usou cinco looks diferentes, que mudaram de acordo com os estilos das músicas. Já o balé teve quatro trocas de roupas. Para o baile funk no último bloco, os modelitos eram mais lúdicos e ternos fizeram um mix de gala com a comunidade, com as estampas cheias de intervenções de artistas de Rua. No final, o funkeiro usou apenas uma calça vermelha com suspensórios.

No encerramento, Nego homenageou três artistas populares brasileiros mortos recentemente: Gabriel Diniz, Mr. Catra e MC Sapão. Antes de se despedir, as imagens dos cantores apareceram nos telões enquanto ele cantava os principais sucessos deles.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta