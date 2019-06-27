NBC decide retirar a série 'The Office' da Netflix em 2021

Os atores Angela Kinsey, Kate Flannery, Steve Carell, Phyllis Smith e Jenna Fischer na série da NBC 'The Office' Crédito: Paul Drinkwater/NBC

A rede de televisão NBC decidiu remover a série The Office da Netflix em 2021 e incluir o programa no novo serviço de streaming da empresa. O acordo será exclusivo por cinco anos, informou a companhia em um comunicado na terça-feira, 25.

A comédia de sucesso foi o programa mais assistido da Netflix em 2018, segundo a empresa de análise de dados Jumpshot.

A mudança reforça o apelo potencial dos anúncios do serviço de streaming da NBC, que deve ser lançado no primeiro trimestre de 2020.

The Office foi produzida pela Universal Television, uma divisão diferente da NBCUniversal, em associação com a Deedle-Dee Productions e a Reveille Productions. Com a medida, a série volta a ser da NBCUniversal.