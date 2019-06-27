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STREAMING

NBC decide retirar a série 'The Office' da Netflix em 2021

A rede de televisão vai levar a produção para sua própria plataforma de streaming

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 15:23

Publicado em 

27 jun 2019 às 15:23
Os atores Angela Kinsey, Kate Flannery, Steve Carell, Phyllis Smith e Jenna Fischer na série da NBC 'The Office' Crédito: Paul Drinkwater/NBC
A rede de televisão NBC decidiu remover a série The Office da Netflix em 2021 e incluir o programa no novo serviço de streaming da empresa. O acordo será exclusivo por cinco anos, informou a companhia em um comunicado na terça-feira, 25.
A comédia de sucesso foi o programa mais assistido da Netflix em 2018, segundo a empresa de análise de dados Jumpshot.
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A mudança reforça o apelo potencial dos anúncios do serviço de streaming da NBC, que deve ser lançado no primeiro trimestre de 2020.
The Office foi produzida pela Universal Television, uma divisão diferente da NBCUniversal, em associação com a Deedle-Dee Productions e a Reveille Productions. Com a medida, a série volta a ser da NBCUniversal.
> Já vimos: "Dark" volta com mais mistérios e viagens no tempo
Segundo o site da CNBC, uma pessoa familiarizada com as negociações disse que a Netflix fez uma oferta para manter a série em sua plataforma, mas a proposta foi rejeitada. Em um tuíte, a Netflix acrescentou que as pessoas podem assistir ao show sem anúncios até janeiro de 2021.

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