Natiruts, Rael e Falamansa animam sábado em Vitória

O por do sol na baía de Vitória vai ser o cenário de um fim de tarde que promete reunir boas energias e muita positividade ao som de Natiruts, Falamansa, Rael e Macucos. O Festival de Verão Vitória acontece neste sábado (9), a partir das 14h, na Área Verde do Álvares Cabral, na Capital.

Uma das atrações mais esperadas, o Natiruts desembarca no Estado com seu trabalho mais recente, o disco “I Love”, lançado há dois meses. Com nove faixas, o álbum inaugura uma nova fase da banda, agora com estúdio próprio.

“Quando lançamos o ‘Índigo Cristal’ (2017), sentimos uma pressão para fazer músicas boas depois de tanto tempo sem lançar nada. Ficamos preocupados com o resultado. Já o ‘I Love’ vem num momento diferente, não tínhamos programado exatamente um álbum. Ele aconteceu”, conta Luís Maurício, baixista da banda.

Luis explica que o trio quis estrear o estúdio para lançar apenas um single. Ao longo do processo, os integrantes perceberam que já tinham músicas escritas para reunir em um novo trabalho maior.

“O fato de passarmos a ter um estúdio é primordial. Nos dá um estímulo, intensificamos as produções e, além de tudo, temos mais liberdade. O Alexandre (Carlo, vocalista da banda) é um poço de criatividade, tem inúmeras canções. Esse espaço é necessário para dar vazão ao que criamos”, diz Luís.

A banda, criada em Brasília em meados dos anos 1990, teve reforços de peso em ‘I Love’, como Gilberto Gil e Thiaguinho. O disco reúne boas batidas eletrônicas em “Xaxado do Amor”, um dancehall com pitadas brasileiras; ritmos africanos em “Verde do Mar de Angola” (com participação de Gil); e música latino-espanhola em “O Silêncio Virou Som”.

“A participação do Gil foi um presente. Todos nós somos muito fãs, por toda a trajetória, pela pessoa que ele é, de uma delicadeza e elegância que transcendem a música. É de uma humildade que só os grandes têm. Escolhemos uma música que até fugia um pouco do reggae, com uma pegada mais afro, e foi uma experiência incrível”, emociona-se o baixista.

Para o show em Vitória, onde a banda sabe ter um público cativo, os brasilienses prometem cantar cinco ou seis músicas do novo disco, além de outras músicas relevantes da carreira. Segundo Luís Maurício, todos os álbuns da banda serão contemplados na apresentação.

Aproveitando o gás do disco recém-lançado, o trio planeja dar um passo ainda maior neste ano de 2019, com a gravação de um DVD em Buenos Aires, na Argentina. O evento está marcado para os dias 13 e 14 de setembro.

“Desde 2005 começamos a construir uma carreira na América do Sul e na América Central e em Portugal. Nos consolidamos como grandes artistas nesses países, que abraçaram muito o nosso som. Queríamos fazer um registro em cada um dos países e reunir tudo em um DVD, mas avaliando, percebemos que seria mais viável optar apenas pela Argentina”, conclui Maurício.

Festival de Verão Vitória

Atrações: Natiruts, Falamansa, Rael, Macucos, DJ Jess Benevides, Flyp e Mr. Dedus.

Quando: sábado (9), às 14h.

Onde: Área Verde do Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 2100, Bento Ferreira, Vitória.

Ingressos: R$ 70 (front stage/meia/ 2º lote), R$ 90 (área vip/meia/2º lote), R$ 180 (open bar/3º lote). À venda em Ticketpremium.com.br.