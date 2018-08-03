Nathalia Timberg vem a Vitória apresentar peça sobre Chopin

Nathalia Timberg e Clara Sverner em "Chopin ou O Tormendo do Ideal" Crédito: WB Produções/Divulgação

De um lado do palco, uma das maiores vozes do teatro brasileiro, Nathalia Timberg. Do outro, uma das mãos mais habilidosas e sensíveis do piano, Clara Sverner. As duas chegam a Vitória, nos dias 15 e 16 de setembro, com "Chopin ou O Tormento do Ideal", no Teatro Universitário, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A peça trata da vida do consagrado pianista e compositor associando música e poesia.

Além de profunda conhecedora do repertório e do gênio chopiniano, em 2011, Clara foi indicada ao Grammy Latino pelo disco "Chopin por Clara Sverner". E, com texto e música, a personagem de Nathalia se mostra dividida entre o dilema do cotidiano vivido, às vezes, dolorosamente e um ideal inatingível.

Partindo de recortes textuais da vida de Chopin, cartas de George Sand entrelaçadas com declarações e poemas de Musset, Liszt, Baudelaire, Gérard de Nerval e Saint-Pol-Roux, o espetáculo ilumina, neste encontro de música e palavras, vinte anos da vida e da obra do compositor, criando uma possível subjetividade acerca de sua biografia com a objetividade e a poética do seu contexto histórico.

O espetáculo foi sucesso de público em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Porto Alegre, Santa Maria, Jundiaí, Santo André, Araraquara e Birigui.

SERVIÇO

"Chopin ou O Tormento Ideal" com Nathalia Timberg e Clara Sverner

Local: Teatro Universitário (Ufes - Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória)

Data: 15 e 16 de setembro, às 21h e 18h, respectivamente

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada) - Vendas pelo site www.tudus.com.br ou na bilheteria do teatro