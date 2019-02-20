'Nasce uma Estrela' é mais buscado do Oscar no Brasil, revela Google

Bradley Cooper e Lady Gaga em "Nasce uma Estrela" Crédito: Warner Bros/Divulgação

"Nasce uma Estrela", com Lady Gaga e Bradley Cooper, é o filme entre os indicados ao Oscar que mais gera interesse nas buscas no Google no Brasil.

Os dados foram divulgados pelo Google Trends e pelo YouTube, que fizeram um levantamento dos filmes e personalidades que estão em alta nesta semana de Oscar -a cerimônia acontece no domingo (24).

Entre as oito indicações a melhor filme, o remake da trama que gira em torno de um músico alcoólatra que se afeiçoa a uma novata e vê a própria carreira declinar enquanto a dela decola é o filme que tem o maior interesse de busca no Brasil.

O longa dirigido por Cooper tem 26% de participação no interesse de busca no Brasil nos últimos 30 dias. Ele é seguido por "Bohemian Rhapsody" (21%) e "Pantera Negra" (16%).

Na categoria de melhor ator, Bradley Cooper ostenta a maioria absoluta com 54,2% -o segundo colocado é Christian Bale ("Vice"), com menos da metade: 21,1%.

Mas o maior domínio de "Nasce uma Estrela" nas buscas do Google acontece entre as indicadas a melhor atriz. Com a sua primeira protagonista no cinema, Lady Gaga acumula 91% de participação. O restante é dividido entre Glenn Close ("A Esposa", 4%), Melissa McCarthy ("Poderia Me Perdoar?", 2%), Olivia Colman ("A Favorita", 2%) e Yalitza Aparicio ("Roma", 1%).

Alfonso Cuarón, de "Roma", lidera entre os indicados a melhor diretor, com 41,25%. Spike Lee soma 38,03% por "Infiltrado na Klan" e Yorgos Lanthimos, de "A Favorita", tem 12,67%. Bradley Cooper não foi indicado por "Nasce uma Estrela".

Em nível global, Cooper e Lady Gaga também são os mais populares suas categorias -não foram divulgados os percentuais alcançados. O alto interesse por "Nasce uma Estrela" se mantém entre os indicados a ator coadjuvante, categoria liderada por Sam Elliot.

Entre as atrizes coadjuvantes, o nome mais buscado é o de Emma Stone, por "A Favorita".