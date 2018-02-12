Não se fazem mais sambas-enredo como antigamente?

MUG no Carnaval de Vitória 2018 Crédito: Fabio Vicentini

Na história do carnaval, o samba-enredo teve seu auge entre as décadas de 1970 e 90. Independente da torcida, não há quem não saiba de cor clássicos como É Hoje, samba-enredo da União da Ilha em 1982, ou Atrás da Verde e Rosa Só Não Vai Quem Já Morreu, hino da Mangueira em 1994. Desde então, mesmo após tanto tempo, composições mais recentes não nem caíram na boca do povo. Os sambas antigos avançaram os limites da avenida e povoam até hoje o imaginário popular.

Um dos primeiros a estourar, em 1964, Aquarela Brasileira, da Império Serrano, foi reeditada em 2004 pela escola carioca. A partir daí vieram O Amanhã, com a União da Ilha, em 1978 . Já nos anos 80, Liberdade, Liberdade, Abre as Asas Sobre Nós, de 1989, foi até tema da novela da Globo Lado a Lado, em 2012.

Na década de 90, inúmeros sambas conquistaram os foliões. Entre eles, Peguei um Ita no Norte, do Salgueiro, em 1993, que se tornou inesquecível com Explode Coração/ Na maior felicidade/ É lindo o meu Salgueiro/ Contagiando sacudindo essa cidade.

Mas a partir daí, poucos caíram nas graças do grande público. A prioridade do impacto visual sobre o musical, o peso de outros quesitos na hora do julgamento final e o andamento mais acelerado da bateria e do samba são algumas das justificativas encontradas por especialistas no assunto.

Visual

Quando o visual se tornou mais importante, com carros e fantasias luxuosas, as escolas começaram a se agarrar mais nisso. A partir daí a parte musical perdeu um pouco da relevância, foi para o segundo plano, explica o músico percussionista Leo de Paula. Para ele, além de todas as transformações na composição, o mercado fonográfico também tem influência no esquecimento dos sambas para além da avenida. Os sambas foram deixados para escanteio nas gravadoras, o que também contribuiu para colocar o samba à margem da história.

Produtor musical, que produz os CDs dos sambas-enredos do Carnaval de Vitória, Glaydson Santos, que também foi cavaquinho da Viradouro por seis anos, não consegue precisar somente um motivo para o esquecimento das novas composições.

A parte comercial das escolas de samba também pode atrapalhar. As escolas às vezes precisam fazer um enredo patrocinado e isso reflete na hora da criação. A estrutura dos sambas mudou muito, a velocidade com que eles são cantados mudou bastante. Há 40 anos as escolas não tinham que se preocupar com o tempo proposto. Sem falar na quantidade de informação que tem que colocar no samba-enredo, que é absurda, justifica.