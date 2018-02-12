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Nostalgia

Não se fazem mais sambas-enredo como antigamente?

Os sambas antigos avançaram os limites da avenida e povoam até hoje o imaginário popular. Veja a análise dos bambas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2018 às 00:16

Publicado em 12 de Fevereiro de 2018 às 00:16

MUG no Carnaval de Vitória 2018 Crédito: Fabio Vicentini
Na história do carnaval, o samba-enredo teve seu auge entre as décadas de 1970 e 90. Independente da torcida, não há quem não saiba de cor clássicos como É Hoje, samba-enredo da União da Ilha em 1982, ou Atrás da Verde e Rosa Só Não Vai Quem Já Morreu, hino da Mangueira em 1994. Desde então, mesmo após tanto tempo, composições mais recentes não nem caíram na boca do povo. Os sambas antigos avançaram os limites da avenida e povoam até hoje o imaginário popular.
Um dos primeiros a estourar, em 1964, Aquarela Brasileira, da Império Serrano, foi reeditada em 2004 pela escola carioca. A partir daí vieram O Amanhã, com a União da Ilha, em 1978 . Já nos anos 80, Liberdade, Liberdade, Abre as Asas Sobre Nós, de 1989, foi até tema da novela da Globo Lado a Lado, em 2012.
Na década de 90, inúmeros sambas conquistaram os foliões. Entre eles, Peguei um Ita no Norte, do Salgueiro, em 1993, que se tornou inesquecível com Explode Coração/ Na maior felicidade/ É lindo o meu Salgueiro/ Contagiando sacudindo essa cidade.
Mas a partir daí, poucos caíram nas graças do grande público. A prioridade do impacto visual sobre o musical, o peso de outros quesitos na hora do julgamento final e o andamento mais acelerado da bateria e do samba são algumas das justificativas encontradas por especialistas no assunto.
Visual
Quando o visual se tornou mais importante, com carros e fantasias luxuosas, as escolas começaram a se agarrar mais nisso. A partir daí a parte musical perdeu um pouco da relevância, foi para o segundo plano, explica o músico percussionista Leo de Paula. Para ele, além de todas as transformações na composição, o mercado fonográfico também tem influência no esquecimento dos sambas para além da avenida. Os sambas foram deixados para escanteio nas gravadoras, o que também contribuiu para colocar o samba à margem da história.
Produtor musical, que produz os CDs dos sambas-enredos do Carnaval de Vitória, Glaydson Santos, que também foi cavaquinho da Viradouro por seis anos, não consegue precisar somente um motivo para o esquecimento das novas composições.
A parte comercial das escolas de samba também pode atrapalhar. As escolas às vezes precisam fazer um enredo patrocinado e isso reflete na hora da criação. A estrutura dos sambas mudou muito, a velocidade com que eles são cantados mudou bastante. Há 40 anos as escolas não tinham que se preocupar com o tempo proposto. Sem falar na quantidade de informação que tem que colocar no samba-enredo, que é absurda, justifica.
Mas mesmo com tantas alterações, as novidades são sempre bem-vindas sempre, como confirma Jace Teodoro, que comentou o Carnaval de Vitória pela TV Gazeta. As linhas melódica e poética eram o grande diferencial em sambas clássicos. Hoje alguns sambas me parecem pastiche, algo que já se ouviu em anos anteriores, perderam o frescor poético. Mas não posso deixar de ressaltar que há muitos talentos produzindo grandes sambas pras escolas, destaca Jace.

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