Nada a Perder: Filme de Edir Macedo já tem a maior bilheteria de 2018

Nada a Perder, cinebiografia do fundador da igreja Universal Edir Macedo Crédito: Divulgação

"Nada a Perder", cinebiografia do fundador da igreja Universal Edir Macedo, já é o filme nacional que mais arrecadou em bilheteria no ano de 2018. O feito foi realizado antes mesmo de sua estreia, prevista para o dia 29 de março.

Com a pré-venda iniciada no dia 15 de fevereiro, o longa já vendeu 3,1 milhões de ingressos. Distribuido pela Paris Filmes/Downtown Filmes, "Nada a Perder" também será o filme nacional com maior distribuição internacional. Ao todo, serão 700 salas na América Latina, África do Sul, Angola e Moçambique. A estreia da produção nos Estados Unidos e no México está marcada para 10 de maio.

Segundo o site Adoro Cinema, o impressionante número fez o filme ultrapassar a marca alcançada por Fala Sério, Mãe!. A comédia estrelada por Larissa Manoela e Ingrid Guimarães estreou nos cinemas ainda em 2017, no último final de semana do ano passado, e até então ocupava o posto de filme nacional mais rentável em 2018.

Apesar de impressionante, os números também se tornam duvidosos se lembrarmos do caso de Dez Mandamentos - O Filme. A adaptação para os cinemas da novela da TV Record se tornou o filme que mais vendeu ingressos no Brasil, com mais de 11,3 milhões de ingressos.

Porém, ficou a dúvida se realmente tantos espectadores viram o filme, já que foram relatados casos de sessões vazias em salas que, supostamente, estariam com ingressos esgotados. Na época do lançamento de Dez Mandamentos, chegaram até a cogitar, devido a relatos, que houve compra de ingressos em massa por parte de representantes da Igreja Universal.