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CINEMA

Nada a Perder: Filme de Edir Macedo já tem a maior bilheteria de 2018

Longa já vendeu 3,1 milhões de ingressos só na pré-estreia e levanta suspeita de compra de ingressos pela Universal

Publicado em 08 de Março de 2018 às 22:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 22:07
Nada a Perder, cinebiografia do fundador da igreja Universal Edir Macedo Crédito: Divulgação
"Nada a Perder", cinebiografia do fundador da igreja Universal Edir Macedo, já é o filme nacional que mais arrecadou em bilheteria no ano de 2018. O feito foi realizado antes mesmo de sua estreia, prevista para o dia 29 de março.
Com a pré-venda iniciada no dia 15 de fevereiro, o longa já vendeu 3,1 milhões de ingressos. Distribuido pela Paris Filmes/Downtown Filmes, "Nada a Perder" também será o filme nacional com maior distribuição internacional. Ao todo, serão 700 salas na América Latina, África do Sul, Angola e Moçambique. A estreia da produção nos Estados Unidos e no México está marcada para 10 de maio.
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Segundo o site Adoro Cinema, o impressionante número fez o filme ultrapassar a marca alcançada por Fala Sério, Mãe!. A comédia estrelada por Larissa Manoela e Ingrid Guimarães estreou nos cinemas ainda em 2017, no último final de semana do ano passado, e até então ocupava o posto de filme nacional mais rentável em 2018.
Apesar de impressionante, os números também se tornam duvidosos se lembrarmos do caso de Dez Mandamentos - O Filme. A adaptação para os cinemas da novela da TV Record se tornou o filme que mais vendeu ingressos no Brasil, com mais de 11,3 milhões de ingressos.
Porém, ficou a dúvida se realmente tantos espectadores viram o filme, já que foram relatados casos de sessões vazias em salas que, supostamente, estariam com ingressos esgotados. Na época do lançamento de Dez Mandamentos, chegaram até a cogitar, devido a relatos, que houve compra de ingressos em massa por parte de representantes da Igreja Universal.
Com direção de Alexandre Avancini, "Nada a Perder" será baseado na biografia autorizada do líder religioso e que foi dividida em três partes. É possível que a adaptação também se torne uma trilogia nas telonas.

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