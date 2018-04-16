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MÚSICA

Na reta final de temporada em SP, Chico Buarque grava DVD

Para esses dias, os ingressos das apresentações no Tom Brasil estão esgotados

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 18:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 18:00
Chico Buarque Crédito: Isabela Pereira França/Instagram Chico Buarque
Com a temporada de Caravanas entrando na reta final em São Paulo, Chico Buarque gravará DVD de seu novo show nesta sexta, 13, e sábado, 14. O projeto tem direção de Joana Mazzuchelli. Para esses dias, os ingressos das apresentações no Tom Brasil estão esgotados - só há lugares disponíveis para os shows da próxima semana, nos dias 19 e 20; a temporada na cidade dura até o dia 22 de abril.
Acompanhado por seu time de músicos de primeira linha, Chico posiciona-se no centro do palco, munido de um repertório poético bem amarrado de canções do novo disco, Caravanas, com composições de seus trabalhos anteriores. E, no cenário, emoldurando tudo e todos, mais um projeto fruto da parceria entre o cenógrafo Helio Eichbauer e o iluminador Maneco Quinderé. Com Maneco, Helio contabiliza mais de 30 anos de trabalhos juntos. Com Chico, meio século. "Fizemos juntos musicais, Calabar, que foi proibido. É uma parceria da qual me orgulho muito, me sensibiliza muito dialogar com ele ao longo desse tempo todo", diz Helio, sobre a sintonia com o compositor.
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Para o show Caravanas, Helio primeiro ouviu as músicas do repertório. Atentou-se a palavras, ideias, imagens. E idealizou as ondas sonoras, feitas de linhas, como esculturas curvilíneas suspensas. Unida a elas, uma esfera, cósmica. "No fundo, há um horizonte de formas de linhas que se movimentam, se entrelaçam todas", explica o cenógrafo.
Às "ondas sonoras" de Helio se unem as "ondas eletromagnéticas" de Maneco. "Fiz uma iluminação mais reta e geométrica", explica o iluminador, que continua: "É praticamente um show branco, as cores estão sempre nas cordas e nos fundos, e em alguns detalhes. Então, de 30 canções do show, apenas 15 têm cor. A homenagem que ele faz ao Império Serrano, à Mangueira. São pequenas inserções de cor na cena. Esse show é muito justo no sentido econômico da palavra. É preciso".
As informações são do jornal
O Estado de S. Paulo.

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