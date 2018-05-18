Na onda de 'Só quer Vrau', 9 músicas adaptadas que lutam pelo sucesso

Criatividade aqui no Brasil é mato: e ainda há quem duvide. Mas depois de conferir essas nove músicas que o brasileiro conseguiu trazer para o português ninguém mais terá dúvida disso. É que desde sempre a moda de fazer paródias com músicas esteve em alta.
Acontece que, de um tempo para cá, os artistas foram ficando mais ousados e chegam a mexer até com a melódica "Bella Ciao", que já serviu como hino contra Mussolini, na Itália, e foi tema de protestos de esquerda - além de fazer parte da recente "La Casa de Papel". Essa, aliás, virou funk de MC MM - "Só Quer Vrau".
De hinos atemporais até criações novas, o Gazeta Online separou nove músicas que foram adaptadas de outras línguas para o português. A lista passeia do brega ao pop, com cantores que vão de bandas do Nordeste até a nossa rainha do rebolado - e da internet - Gretchen, que do alto de seus 58 anos deu uma guinada na carreira ao participar do clipe de "Swish Swish", hit de Katy Perry. Confira: