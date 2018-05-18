Na onda de 'Só quer Vrau', 9 músicas adaptadas que lutam pelo sucesso

De hinos atemporais até criações novas, oseparou nove músicas que foram adaptadas de outras línguas para o português. A lista passeia do brega ao pop, com cantores que vão de bandas do Nordeste até a nossa rainha do rebolado - e da internet -, que do alto de seus 58 anos deu uma guinada na carreira ao participar do clipe de "Swish Swish", hit de Katy Perry.