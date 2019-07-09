show

Músico mineiro cai na estrada com a mãe em turnê independente

"Sem Sair na Rolling Stone" é o nome do projeto do artista Vitor Bauer, de Governador Valadares, que passa por Vitória sexta-feira

Publicado em 9 de julho de 2019 às 21:57 - Atualizado há 6 anos

Compositor e produtor, Vitor Brauer é mineiro de Governador Valadares Crédito: Thiago Baccarin/Divulgação

O músico mineiro Vitor Brauer começou a ter aulas de piano com apenas três anos de idade. Mas foi aos dez, quando ouviu a banda Spice Girls pela primeira vez, que se interessou de verdade pela música. Aos 13 anos teve sua primeira banda e fez uma promessa para sua mãe: um dia a levaria para conhecer o país todo. E aos 30 anos ele conseguiu cumprir a promessa através da sua turnê que chega no dia 12 de julho a Vitória.

Essa já é a sexta turnê intitulada “Sem Sair na Rolling Stone”. O nome surgiu do seu questionamento se um artista pequeno, sem dinheiro e fora do radar das grandes mídias conseguiria fazer uma grande turnê nacional que seja rentável. A resposta? “Sim, mas só quando coloquei em prática que descobri as dificuldades”, conta o artista.

Vitor, que já se apresentou em Vitória outras vezes, viaja desta vez com seu violão para um show acústico em que canta clássicos das suas bandas Lupe de Lupe, Desgraça e Xóõ, e todas (ou quase todas) que o público pedir pra tocar. Tudo isso acompanhado pelo olhar da mãe, Marta.

“Eu nunca tinha feito uma turnê sozinho, só com shows de voz e violão, sem companheiros no carro de viagem. Como não faz muito sentido eu ficar viajando por aí sozinho desperdiçando as paisagens, os lugares, as histórias e as pessoas com uma pessoa só (eu), chamei minha mãe para essa (turnê), para ela tirar umas férias da vida dela. Ela sempre quis conhecer várias partes do país e nunca pode por questões pessoais, ou monetárias ou de trabalho, então, o mínimo que eu posso fazer é dar essa turnê pra ela”, diz Vitor.

Como sua casa sempre foi cheia de amigos e sempre teve música, sua mãe está acostumada ao ambiente, “A única diferença é que eu tenho de tocar as minhas músicas todo dia, e ela já deve estar cansada de ouvir”, brinca.

INDEPENDENTE

Artista ambicioso e inquieto, Vitor já fez mais de 10 turnês nacionais tocando em todo o país. Na cena underground desde 2011, já lançou quatorze discos de estúdio com suas bandas e projetos, um disco ao vivo, e produziu trabalhos de outros artistas. Atualmente integra também as bandas Lupe de Lupe, Desgraça e Xóõ. Além de trabalhar como produtor musical, ele ainda é membro e criador do movimento Geração Perdida de Minas Gerais. Tudo isso de forma independente, traçando sua própria rota.

“Mas ser independente não foi uma escolha inicialmente. Quando a gente começa a gente só quer tocar música e ganhar dinheiro com isso. A maior parte das bandas independentes esbarra em dificuldades e quebras de expectativas bem no início de sua carreira, que foi o meu caso”, entrega.

Mesmo longe dos grandes festivais, Vitor vai conquistando seu público através da sua arte e fazendo o que gosta.

“Descobri que existe gosto para tudo e gente para todos os gostos também. E pensei em como a minha arte poderia ajudar de alguma forma o país e as pessoas que me ouvem. Então veio a resposta, fazer arte sobre a realidade do país, assim ajudando as pessoas a se entenderem, se emocionarem e conhecerem melhor o que é o mundo. E fazer essas turnês pra mostrar que é possível, sim, pra criar essa rede de pequenos produtores e conhecer as pequenas casas para todo mundo poder tocar um dia por todo o país”, finaliza.

SERVIÇO

Vitor Brauer + Auri

Quando: 12 de julho, às 18h30.

Onde: Sala Pós Cirúrgica. Rua Professor Baltazar, 123, Centro, Vitória.

Quanto: R$ 10.





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta