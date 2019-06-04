Musical "Os Saltimbancos" traz lições de amizade a Vitória

Peça "Os Saltimbancos" é apresentada em Vitória Crédito: Daniel Augusto

Junte um bico com dez unhas, quatro patas e trinta dentes. Essa é a receita de sucesso do espetáculo musical “Os Saltimbancos” que, desde a estreia em 1977, já esteve inúmeras vezes nos palcos de todo o país com a história de amizade da Galinha, com a Gata, o Jumento e o Cachorro. Com uma hora de duração, o musical infantil será interpretado pela Copas Produções Artísticas neste domingo (9), às 14h e às 17h, no Teatro Universitário da Ufes, em Vitória.

Adaptado para o português e para o teatro por Chico Buarque, o disco escrito pelos italianos Luiz Enriquez Bacalov e Sergio Bardotti foi inspirado no conto “Os Músicos de Bremen”, publicado pelos Irmãos Grimm no século 19. Na época, Chico também acabara de ser pai e notou que não havia muitos discos para crianças no país.





Lançado em março de 1977, em plena ditadura militar, a alegoria política trata da rebelião de quatro animais contra o sistema. O jumento representa os trabalhadores do campo; a galinha, os operários da cidade; o cachorro, os militares; e a gata, os artistas. Com o sonho de ir cantar na cidade, eles trilham juntos um caminho de amor, lealdade e amizade. No mesmo ano de estreia, o musical ganhou versão para o teatro, com Marieta Severo e Grande Otelo no elenco.

Peça "Os Saltimbancos" é apresentada em Vitória Crédito: Daniel Augusto

VERSÃO

Já o espetáculo da companhia Copas estreou em 2013 e essa é a primeira vez que passa pelo Espírito Santo. Os Saltimbancos são interpretados pelos atores Bernard Bravo, Bernardo Rocha, Efigênia Maria e Luana Costa.

“Sempre fui muito fã do que a peça fala nas entrelinhas. Eu já tinha montado como amador em 2003 e resolvi retomar a produção em 2013 profissionalmente”, conta Diego Benica, que além de diretor é o cenógrafo, iluminador e figurinista do musical.

Passados mais de 40 anos desde a primeira montagem, o diretor destaca que o espetáculo não envelhece. O momento político o torna ainda mais atual.

“(A peça) Consegue ser crítica e ao mesmo tempo colorida. Existem versos das músicas que demonstram isso. É uma grande sacada para o momento que a gente vive. Essa peça nunca vai ficar antiga. Nunca vai deixar de chamar atenção porque é um musical que também fala sobre a importância da amizade”, destaca Benica.

SERVIÇO

"Os Saltimbancos"

Quando: domingo (9), às 14h e às 17h

Onde: Teatro Universitário da Ufes, Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória

Ingressos: esgotados.