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Em Vitória

Música sem Fronteiras celebra encontro entre o popular e o erudito

Festival acontece de terça (1) a quinta-feira (3), no Sesc Glória, no Centro de Vitória

Publicado em 

30 set 2019 às 08:12

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 08:12

Banda Sinfônica da Fames Crédito: Divulgação/Fames
Depois do cinema, é a vez da música invadir o Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória. Com o fim da 26ª edição do Festival de Cinema de Vitória no domingo, o espaço se prepara para receber a primeira edição do "Festival de Música sem Fronteiras", que acontece de terça (1) a quinta-feira (3), sempre às 20h.
Com realização da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), o evento promete três dias de encontros musicais, reunindo artistas de várias vertentes, do Erudito à Música Popular, passando pelo Jazz, World Music, ritmos africanos, e música de câmara. De acordo com o diretor da Fames, Fabiano Araújo, o objetivo do evento é quebrar paradigmas e mostrar, principalmente aos estudantes de Música, como as fusões podem ser interessantes e enriquecedoras.
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"Queremos celebrar a diversidade dos ritmos e formas musicais de várias localidades do mundo e de épocas diferentes, e evidenciar como esses elementos foram e continuam sendo combinados na criação de músicas inovadoras", explica Araújo.
O Festival de Música sem Fronteiras terá a participação de artistas locais dividindo o palco com atrações de outras localidades, como o saxofonista, compositor, maestro e arranjador Letieres Leite (SP), o quarteto Quatro a Zero (SP) e o pianista norte-americano radicado no Brasil, Cliff Korman. Já o time capixaba conta com o Baobab Trio, o sexteto Orizzonti, a Banda Sinfônica da Fames e a Orquestra Sinfônica da Fames (Osfa).
Banda Quatro a Zero Crédito: ISABELA SENATORE/Divulgação
O evento ainda conta com uma extensão pedagógica: o pianista Cliff Korman vai ministrar um workshop de piano para alunos da Fames, enquanto o grupo Quatro a Zero trabalha com a Orquestra Sinfônica da Fames no projeto “Radamés”, um trabalho de pesquisa e imersão musical em uma obra rara, escrita pelo maestro Radamés Gnatalli nos anos 70, que será executada em primeira mão durante o festival.
O maestro Letieres Leite, por meio do projeto “Orizzinti convida Letieres”, da Secretaria de Cultura (Secult), realiza o curso “Universo percussivo baiano”.
FESTIVAL MÚSICA SEM FRONTEIRAS
Quando: de terça (1) a quinta-feira (3), sempre às 20h
Onde: Centro Cultural Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro de Vitória 
PROGRAMAÇÃO
01 de outubro - Baobab Trio & Cliff Korman Trio
Baobab Trio – Fabiano Araújo (piano), Edu Szajnbrum (bateria e percussão) e Wanderson Lopes (violões).
Repertório: Toccata em Ritmo de Samba n.2 (Radamés Gnattali); Arabesca (Wanderson Lopez); Chovendo na Roseira (A. Carlos Jobim); Brasiliana n. 13 - Choro (Radamés Gnattali); Gaudi (Wanderson Lopez)
Cliff Korman Trio - Cliff Korman (piano), Augusto Mattoso (baixo), Marcio Bahia (bateria)
Repertório: Guadaloupe (Paulo Moura); Viola Violar (Milton Nascimento); All the Things You Are (Jerome Kern); Norwegian Wood (Lennon-McCartney); Migrations (Cliff Korman); Beijo Partido (Toninho Horta); Saudade do Paulo (Cliff Korman)
02 de outubro - Quatro a Zero & Orquestra Sinfônica da Fames (OSFA)
Quatro a Zero – Lucas Casacio (bateria e percussão), Eduardo Lobo (guitarra, violão, cavaco e bandolin), Danilo Penteado (baixo elétrico e acústico e cavaco) e Daniel Muller (teclado, piano e acordeon)
Repertório: O quarteto paulista é especializado em tocar Choro e vai executar obra rara escrita pelo compositor Radamés Gnattali, acompanhado de orquestra.
Orquestra Sinfônica da Fames (OSFA) - tem como princípio a prática sistemática da música sinfônica para orquestra, proporcionando aos alunos prática e aprendizado do repertório orquestral ao longo do ano letivo.
03 de outubro - Orizzonti & Letieres – participação especial: Banda Sinfônica da Fames
Orizzonti - Wanderson Lopez (guitarra 8 cordas, arranjos e composições), Bruno Santos (trompete e arranjos), Daniel Freire (sax barítono), Rafael Rocha (trombone e arranjos), Renato Rocha (bateria), Roger Rocha (sax alto/soprano e flauta transversa) e Filipe Dias (contrabaixo acústico).
Show: “Orizzonti convida Letieres + Banda Sinfônica da Fames”, com arranjos escritos especialmente para esse encontro. Um repertório brasileiro e autoral.

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