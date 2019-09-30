Música sem Fronteiras celebra encontro entre o popular e o erudito

Banda Sinfônica da Fames Crédito: Divulgação/Fames

Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória. Depois do cinema, é a vez da música invadir o Com o fim da 26ª edição do Festival de Cinema de Vitória no domingo , o espaço se prepara para receber a primeira edição do "Festival de Música sem Fronteiras", que acontece de terça (1) a quinta-feira (3), sempre às 20h.

Com realização da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), o evento promete três dias de encontros musicais, reunindo artistas de várias vertentes, do Erudito à Música Popular, passando pelo Jazz, World Music, ritmos africanos, e música de câmara. De acordo com o diretor da Fames, Fabiano Araújo, o objetivo do evento é quebrar paradigmas e mostrar, principalmente aos estudantes de Música, como as fusões podem ser interessantes e enriquecedoras.

"Queremos celebrar a diversidade dos ritmos e formas musicais de várias localidades do mundo e de épocas diferentes, e evidenciar como esses elementos foram e continuam sendo combinados na criação de músicas inovadoras", explica Araújo.

O Festival de Música sem Fronteiras terá a participação de artistas locais dividindo o palco com atrações de outras localidades, como o saxofonista, compositor, maestro e arranjador Letieres Leite (SP), o quarteto Quatro a Zero (SP) e o pianista norte-americano radicado no Brasil, Cliff Korman. Já o time capixaba conta com o Baobab Trio, o sexteto Orizzonti, a Banda Sinfônica da Fames e a Orquestra Sinfônica da Fames (Osfa).

Banda Quatro a Zero Crédito: ISABELA SENATORE/Divulgação

O evento ainda conta com uma extensão pedagógica: o pianista Cliff Korman vai ministrar um workshop de piano para alunos da Fames, enquanto o grupo Quatro a Zero trabalha com a Orquestra Sinfônica da Fames no projeto “Radamés”, um trabalho de pesquisa e imersão musical em uma obra rara, escrita pelo maestro Radamés Gnatalli nos anos 70, que será executada em primeira mão durante o festival.

O maestro Letieres Leite, por meio do projeto “Orizzinti convida Letieres”, da Secretaria de Cultura (Secult), realiza o curso “Universo percussivo baiano”.

FESTIVAL MÚSICA SEM FRONTEIRAS

Quando: de terça (1) a quinta-feira (3), sempre às 20h

Onde: Centro Cultural Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro de Vitória

PROGRAMAÇÃO

01 de outubro - Baobab Trio & Cliff Korman Trio

Baobab Trio – Fabiano Araújo (piano), Edu Szajnbrum (bateria e percussão) e Wanderson Lopes (violões).

Repertório: Toccata em Ritmo de Samba n.2 (Radamés Gnattali); Arabesca (Wanderson Lopez); Chovendo na Roseira (A. Carlos Jobim); Brasiliana n. 13 - Choro (Radamés Gnattali); Gaudi (Wanderson Lopez)

Cliff Korman Trio - Cliff Korman (piano), Augusto Mattoso (baixo), Marcio Bahia (bateria)

Repertório: Guadaloupe (Paulo Moura); Viola Violar (Milton Nascimento); All the Things You Are (Jerome Kern); Norwegian Wood (Lennon-McCartney); Migrations (Cliff Korman); Beijo Partido (Toninho Horta); Saudade do Paulo (Cliff Korman)

02 de outubro - Quatro a Zero & Orquestra Sinfônica da Fames (OSFA)

Quatro a Zero – Lucas Casacio (bateria e percussão), Eduardo Lobo (guitarra, violão, cavaco e bandolin), Danilo Penteado (baixo elétrico e acústico e cavaco) e Daniel Muller (teclado, piano e acordeon)

Repertório: O quarteto paulista é especializado em tocar Choro e vai executar obra rara escrita pelo compositor Radamés Gnattali, acompanhado de orquestra.

Orquestra Sinfônica da Fames (OSFA) - tem como princípio a prática sistemática da música sinfônica para orquestra, proporcionando aos alunos prática e aprendizado do repertório orquestral ao longo do ano letivo.

03 de outubro - Orizzonti & Letieres – participação especial: Banda Sinfônica da Fames

Orizzonti - Wanderson Lopez (guitarra 8 cordas, arranjos e composições), Bruno Santos (trompete e arranjos), Daniel Freire (sax barítono), Rafael Rocha (trombone e arranjos), Renato Rocha (bateria), Roger Rocha (sax alto/soprano e flauta transversa) e Filipe Dias (contrabaixo acústico).