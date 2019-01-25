Home
>
Cultura
>
Música Mágica de Luiza Boê em novo show no palco da Guava, em Vitória

Música Mágica de Luiza Boê em novo show no palco da Guava, em Vitória

A cantora capixaba apresenta sete novas composições. Em entrevista ao C2, Boê declarou que vê a música como cura.