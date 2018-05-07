Música e literatura compõem a 7ª Bienal Rubem Braga, em Cachoeiro

O jornalista Luis Ernesto Lacombe, Teatro Mágico e Jackson Antunes são algumas as atrações da 7ª Bienal Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Montagem/Gazeta Online

A 7ª Bienal Rubem Braga promete movimentar Cachoeiro de Itapemirim. O evento acontecerá de 15 a 20 de maio, na Praça de Fátima, e terá cerca de 60 atrações gratuitas nos 12 espaços que compõem a estrutura da feira literária, já em processo de montagem, segundo a Prefeitura de Cachoeiro.

As atividades, parte delas com necessidade de inscrição prévia, incluem mesas de debate sobre literatura, lançamento de livros, oficinas, shows, contação de histórias, feira do livro, exibição de filmes e apresentações de teatro, dança e performance, contando com a participação de mais de 100 escritores e artistas de vários segmentos, grupos culturais e profissionais de instituições parceiras. As inscrições para as atividades devem ser feitas no site oficial do evento

A maioria dos espaços do evento tem nomes de crônicas famosas de Rubem Braga ou de grandes personalidades cachoeirenses do universo da cultura.

No Auditório Marco Antônio de Carvalho, com capacidade para 350 pessoas, acontecerão as principais mesas de debate e a conferência de abertura. Está prevista a presença de 38 escritores e artistas vindos dos estados do Ceará, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo, além do próprio Espírito Santo e do Distrito Federal.

Já no Auditório Newton Braga, com 60 lugares, serão realizados os lançamentos de 12 livros, seis palestras e duas oficinas. Dentre as obras a serem lançadas estão livros de autores capixabas e de participantes nacionais.

Na Arena Zig Braga, com 250 lugares, e na Sala Coração de Mãe, com capacidade livre, haverá, respectivamente, apresentações teatrais e de dança e contações de histórias, mais voltadas para o público infantojuvenil. Também para essa faixa etária, haverá ações do projeto Pé de Livros, que contribuiu para a mobilização pré-bienal com atividades culturais em locais públicos de Cachoeiro e municípios vizinhos.

A maior parte das oficinas será ministrada nas salas O Menino e o Tuim (24 vagas por turma), Trovões de Antigamente (20 a 30 vagas por turma) e Negócio de Menino (15 vagas por turma). Entre as capacitações oferecidas estão oficina de marionetes, experiência cênica, arte de piar (relativo ao trabalho da Fábrica de Pios), poesia e encadernação, escrita criativa, design de artesanato e empreendedorismo. Também na Sala Trovões de Antigamente, serão exibidos dois filmes de curta-metragem no dia 20, à tarde.

Haverá, ainda, dois locais reservados para a realização de lançamentos de livros e bate-papo com representantes de dois segmentos literários específicos. As atividades da Sala Rubem Braga serão comandadas pela Academia Cachoeirense de Letras, focadas em escritores locais. E o Espaço da Literatura Fantástica será destinado a autores do ramo. No local, será realizado o Encontro Brasileiro de Literatura Fantástica no dia 19.

Por sua vez, o Espaço Luz del Fuego receberá apresentações performáticas todos dias do evento. Misturando elementos de música, encenação e dança, as performances ora dialogarão com aspectos da escrita da crônica por meio da interação com o público, ora estarão relacionadas à temática principal das principais mesas de debate.

Já no palco Sérgio Sampaio serão realizadas as seis apresentações musicais do evento literário, com destaque para as do ator e cantor Jackson Antunes, na noite dia 19, e, na tarde do dia 20, do Teatro Mágico em Voz e Violão, projeto solo do criador do grupo O Teatro Mágico, Fernando Anitelli.

Há, ainda, a Área de Convivência, onde será realizada a tradicional feira do livro e também uma feira de artesanato e pequenas exposições. Mascotes e cosplayers circularão pelo espaço, tornando o ambiente ainda mais lúdico.

"A programação da Bienal Rubem Braga foi elaborada com muito cuidado e carinho por toda a equipe envolvida, para oferecer aos visitantes uma experiência única de imersão no universo da literatura e contato com outras expressões artísticas . Vale destacar que nesta edição nós lançamos editais públicos de chamamento de artistas, tornando o processo ainda mais rico, transparente e democrático", destaca o subsecretário de Cultura e Turismo, Lucimar Costa, curador do evento.

PROGRAMAÇÃO

Dia 15 (terça-feira)

18h30 - Concerto "As músicas que Rubem Braga gostaria de ouvir", com a OSSES (Orquestra Sinfônica Sul Espírito Santo), no auditório Marco Antonio de Carvalho

19h - Sessão solene de abertura, no auditório Marco Antonio de Carvalho

20h - Conferência de abertura: "Rubem e a arte que interliga as cidades", no auditório Marco Antonio de Carvalho

21h - Show Musas por Clara Marins, no palco Sérgio Sampaio

Dia 16 (quarta-feira)

8h / 9h40/ 14h / 15h40 - Turma do Frederico (infantil), na arena Zig Braga

8h / 9h10 / 10h20 / 14h / 15h10 / 16h20 / 17h30 / 18h30 - Oficina de Marionete: "No Céu de Rubem Braga", na sala Menino e o Tuim

8h30 - Mesa: "A arte de contar histórias: entre palavras e imagens", com Mírian Moschem (ES) e Fabiano Moraes (ES), no auditório Newton Braga

8h às 11h - Senac / IFES - Poesia / Encadernação, na sala Negócio de Menino

8h30 às 11h30 / 13h às 16h - Teatro com Sara Passabom: "Experiências cênicas em contrapontos polifônicos", na Sala Trovôes de Antigamente

8h40 / 10h20 - Teatro com o Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira: "Rapunzel", na Arena Zig Braga

9h às 14h - Mesa: "Viver com Poesia", com Luís Ernesto Lacombe (RJ), Hellenice Ferreira (RJ) e Roberto Al Barros (ES), no auditório Marco Antonio de Carvalho

10h20 - Lançamento do livro "Do Outro Lado do Muro" - Autobiografia de Alcy Bitencourt (ES) e produção de Roberto Al Barros (ES). No auditório Newton Braga

13h - Lançamento do livro "As cidades de Rubem Braga e Walter Benjamin", de Ana Karla Dubiera, no auditório Newton Braga

14h às 18h - SESC - Processo da escrita criativa através do olhar, na Sala Negócio de Menino

14h40 - Teatro com Klédison A. Ramos (ES): "Gutierrez, o gambá que queria ser cheiroso", na Arena Zig Braga

15h - Lançamento do livro "Rubem Braga: um cosmopolita afeito à sua província", de Maikely Teixeira Colombini (ES), no Auditório Newton Braga

16h20 - Oficina aberta com André Miranda e Turma (ES): "Contação de histórias com fantoches", na Arena Zig Braga

16h30 - Fábio Coelho (ES): "Aprendendo a arte de piar", na sala Trovões de Antigamente

18h - Lançamento do Livro "Os Dalmarco", de Daniel Sueth (ES), no Auditório Newton Braga

19h - Mesa Vinícius de Morais: "Se todos fossem iguais a você - o entusiasmo criador" (A inspiração para a criação da arte e das ações humanas), com Moisés Liporage (RJ), José Castello (RJ) e Tom Farias (RJ), no auditório Marco Antônio de Carvalho

21h - Show com Cabine 65 - Trio Acústico (ES), no palco Sérgio Sampaio

Dia 17 (quinta-feira)

8h / 9h10 / 10h20 / 14h / 15h10 / 16h20 / 17h30 / 18h30 - Oficina de Marionete: "No Céu de Rubem Braga", na sala Menino e o Tuim

8h / 9h40 - Teatro: Tony Babiski e "O Gato de Botas" (ES), na Arena Zig Braga

8h às 12h - SESC - Processo da escrita criativa através do olhar, na Sala Negócio de Menino

8h30 - Lançamento do livro "Carolina: uma biografia", de Tom Farias (RJ), no auditório Newton Braga

8h30 às 11h30 / 13h às 16h - Teatro com Sara Passabom: "Experiências cênicas em contrapontos polifônicos", na Sala Trovôes de Antigamente

9h / 10h40/ 15h / 16h40 - Turma do Frederico (infantil), na arena Zig Braga

9h às 14h - Mesa: "Conectado nas redes sociais - como se comportar", com Pedro Um Cartão (RJ), Lígia Fascioni (Berlim/Brasil) e Simone Lacerda (ES) convidada, no auditório Marco Antônio de Carvalho

13h às 17h30 - Oficina de Elaboração e Gestão de Projetos Culturais - Formemus com Simone Marçal (ES) e Daniel Morelo (ES), no auditório Newton Braga

14h / 15h40 - Teatro - Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira (ES): "A roupa nova do imperador", na Arena Zig Braga

14h às 17h - Senac / IFES - Poesia / Encadernação, na sala Negócio de Menino

16h30 às 18h30 - Fábio Coelho - "Aprendendo a arte de piar", na Sala Trovões de Antigamente

18h - Lançamento do Livro "Alexis, a Borboleta Desamarela", de C. Ashaka, no auditório Newton Braga

19h - Mesa: Sérgio Buarque de Holanda: "Raízes do Brasil - Influência na formação da sociedade cultural brasileira", com Daniel Munduruku (PA), Cristino Wapichana (RR) e Ana de Holanda (SP), no auditório Marco Antônio de Carvalho

19h30 - Lançamento do Livro "Crônicas de um artista inseguro", de Kledison Ramos (ES), no auditório Rubem Braga

21h - Show: Duda Felipe (ES) em "Chega de Saudade, aonde anda você", no palco Sérgio Sampaio

Dia 18 (sexta-feira)

8h / 9h40/ 14h - Turma do Frederico (infantil), na arena Zig Braga

8h / 9h10 / 10h20 / 14h / 15h10 / 16h20 / 17h30 / 18h30 - Oficina de Marionete: "No Céu de Rubem Braga", na sala Menino e o Tuim

8h às 11h - Senac / IFES - Poesia / Encadernação, na sala Negócio de Menino

8h30 às 11h30 / 13h às 16h - Teatro com Sara Passabom: "Experiências cênicas em contrapontos polifônicos", na Sala Trovôes de Antigamente

8h40 / 10h20 / 14h40 - Teatro: Tony Babiski e "O Gato de Botas" (ES), na Arena Zig Braga

9h às 14h - Mesa: "Uma vida de aventuras e contos de fada", com Helena Gomes (SP), Stella Maris Rezende (MG) e Trícia Cavalcante (ES), no auditório Marco Antônio de Carvalho

13h30 - Oficina de Elaboração e Gestão de Projetos Culturais - Formemus com Simone Marçal (ES) e Daniel Morelo (ES), no auditório Newton Braga

14h às 18h - SESC - Processo da escrita criativa através do olhar, na sala Negócio de Menino

15h40 - Teatro - Klédison A. Ramos (ES): "Gutierrez, o gambá que queria ser cheiroso", na arena Zig Braga

16h - Lançamento do Livro "Será que o seu passado foi mudado?, de Leônidas Lobato (ES), na Sala Rubem Braga

16h20 - Oficina Aberta com André Miranda e turma (ES): "Contação de histórias com Fantoches", na Arena Zig Braga

16h30 às 18h30 - Fábio Coelho (ES) - "Aprendendo a arte de piar", na Sala Trovões de Antigamente

18h - Lançamento do Livro Dançando com a vida, Marilene De Batista Depes (ES), no auditório Newton Braga

19h - Mesa Cândido Portinari: "Guerra e Paz - consciência social", com Graça Lima (RJ), Junião (SP) e Sara Lovatti (ES), no auditório Marco Antônio de Carvalho

21h - Show: Zero28 Band (ES) - "Chega de Saudade", no palco Sérgio Sampaio

Dia 19 (sábado)

8h / 9h10 / 10h20 / 14h / 15h10 / 16h20 / 17h30 / 18h30 - Oficina de Marionete: "No Céu de Rubem Braga", na sala Menino e o Tuim

8h às 10h - Sebrae - Design Artesanato, na Sala Trovões de Antigamente

8h às 12h - SESC - Processo da escrita criativa através do olhar, na sala Negócio de Menino

8h30 - Mesa: "Cultura e criação da identidade cultural", com Roberto Carlos de Oliveira (ES), João Anzanello Carrascoza (SP) e Rogério Borges de Oliveira - convidado UFES (ES), no auditório Marco Antônio de Carvalho

8h30 - O que é fantasia? Tudo sobre o gênero que mais cresce no Brasil, com Leonardo Reis, no auditório Newton Braga

9h / 11h / 14h / 16h - Oficina aberta com André Miranda e turma (ES): "Contação de histórias com Fantoches", na Arena Zig Braga

10h - "A Jornada do Escritor fantástico. Como publicar? Problemas e soluções", com João Paulo Silveira (RJ), André Regal (RJ), Romulo Perrone (ES) e Tatiana Mareto (ES). Mediação: Romulo Felippe (ES), no auditório Newton Braga

10h - Teatro - Klédison A. Ramos (ES): "Gutierrez, o gambá que queria ser cheiroso", na Arena Zig Braga

10h10 às 12h10 - Sebrae - O micro empreendedor: passo a passo para a formalização, na Sala Trovões de Antigamente

10h30 - "O caminho da literatura através dos prêmios literários", com João Meirelles Filho - convidado SESC (SP), José Almeida Júnior - convidado SESC (DF) e Saulo Ribeiro (ES)., no auditório Marco Antônio de Carvalho

11h / 13h - Contação de histórias, com Meire Cristina W. Mendes (ES), no Espaço Projeto Pé-de-livro

11h - Sala da ACL - Lançamento do Livro Veios de sangue em mármore branco, de Marcelo Grillo (ES), na sala Rubem Braga

11h30 - "Mundos Fantásticos. Como escrever fantasia", com Ana Lúcia Merege (RJ), Gabriel Tennyson (RJ), Romulo Felippe (ES) e L. P. Faustini (ES). Mediação: Diego Ribeiro (RJ), no auditório Newton Braga

14h - Declamação de poesias de Vinícius de Moraes com o Grupo de Teatro Jovens Atores de Vargem Alta, no Espaço Projeto Pé-de-livro

14h - Mesa: "Falando de Quadrinhos", com Reinaldo Figueiredo (RJ), Artur Moraes (SP) e Péricles Junior (RJ), no auditório Marco Antônio de Carvalho

14h - Teatro - Sara Passabom (ES): "Experiências cênicas em contrapontos polifônicos" - Apresentação Interativa do resultado da oficina, na Sala Trovões de Antigamente

14h às 17h - Senac / IFES - Poesia / Encadernação, na Sala Negócio de Menino

15h - Lançamento do Livro "Os Mamíferos - crônica biográfica de uma banda insular", do escritor Francisco Grijó (ES) com coordenação de Murilo Abreu (ES), no auditório Newton Braga

15h - Dança - Gabriela Prado: "Descoberta", inspirada na crônica "O Pavão", de Rubem Braga (ES), na arena Zig Braga

16h30 às 18h30 - Fábio Coelho (ES) - "Aprendendo a arte de piar", na Sala Trovões de Antigamente

16h30 - Mesa: "Os caminhos da literatura fantástica no Brasil e no mundo", com Felipe Castilho (SP), Rômulo Felippe (ES), Diego Ribeiro - convidado (RJ), no auditório Marco Antônio de Carvalho

18h - Solenidade da Academia Cachoeirense de Letras com apresentação dos novos membros e os 6 autores destaques do Blog Livro Virtual de crônicas e outros textos "Nas asas da Borboleta Amarela", no auditório Newton Braga

19h - Mesa "Fala Sério", com Beto Silva (RJ), no auditório Marco Antônio de Carvalho

21h - Show - O Sertão de Jackson Antunes (RJ), no palco Sérgio Sampaio

Dia 20 (domingo)

8h / 9h10 / 10h20 / 11h30 / 14h / 15h10 / 16h20 / 17h30 - Oficina de Marionete: "No Céu de Rubem Braga", na sala Menino e o Tuim

8h às 10h - Sebrae - Como ser um empreendedor de sucesso, na sala Trovões de Antigamente

8h às 11h - Senac / IFES - Poesia / Encadernação, na sala Negócio de Menino[

8h30 - Lançamento dos livros: "Horas Vargas", de Weber José Vargas Müller (ES) e "Retratos de uma adolescente", de Monize Silva Marques (ES), no auditório Newton Braga

9h / 11h / 14h /16h - Oficina aberta com André Miranda e turma (ES): "Contação de histórias com Fantoches", na arena Zig Braga

10h - Lançamento do Livro "Colorindo meu Espírito Santo", de Andrea Espíndola (ES), no auditório Newton Braga

10h - Mesa: "Narrativas em Educação: tecer 'com' o outro, novas maneiras de pensar literatura", com Fábio Ferreira Brito (ES) e Fabiano de Oliveira Moraes (ES), no auditório Marco Antônio de Carvalho

10h - Teatro Tonny Babiski e "O gato de botas" (ES), na Arena Zig Braga

10h10 às 12h20 - Sebrae - Empreendedorismo feminino, na Sala Trovões de Antigamente

14h - Mesa: "II Conferência ambiental Rubem Braga - Gestão verde", com Mario Mantovani - convidado (SP), Rogério Menezes - convidado (SP) e Mário Louzada - convidado (ES), no auditório Marco Antônio de Carvalho

14h - Cinema: Exibição do curta-metragem "Vinillis Frutiferis", do diretor Victor hHgo Passabom (ES), na sala Trovões de Antigamente

14h às 18h - SESC - Processo da escrita criativa através do olhar, na sala Negócio de Menino

14h30 - Cinema: Exibição do curta "DIVINA LUZ", sobre a vida de Luz Del Fuego, do diretor Ricardo Salles de Sá (ES), na sala Trovões de Antigamente

15h - Debate com o diretor Victorhugo Passabom (ES), Ricardo Salles de Sá (ES) e membros da família Vivácqua, na sala Trovões de Antigamente

15h - Dança - Gabriela Prado: "Descoberta", inspirada na crônica "O Pavão" de Rubem Braga (ES), na arena Zig Braga

16h - Apresentação performática "O pato pastel", do Projeto Novos Talentos, no auditório Newton Braga

16h - Show - Teatro Mágico em voz e violão (RJ), no palco Sérgio Sampaio

16h30 - Apresentação dos vencedores do IV Festival de Crônicas Interpretadas - Projeto Novos Talentos, no auditório Newton Braga

16h30 às 18h30 - Fábio Coelho (ES) - "Aprendendo a arte de piar", na sala Trovões de Antigamente

TODOS OS DIAS

Livre - Bate-papo com escritores da área, no Espaço da Literatura Fantástica: parceria com grupo de escritores da área

Livre - Bate-papo com escritores da área, na Sala Rubem Braga: parceria com a Academia Cachoeirense de Letras

Das 8h às 18h (apresentações a cada 30 minutos) - Grupo teatral Gota, Pó e Poeira (ES), Eliane Correa, Lenadro Pedro (RJ), Asteca - Associação Teatral de Cachoeiro (ES) e Turma do Frederico -

Das 8h às 21h - Feira de Livros, na área de convivência

Das 8h às 18h - Mascotes: Borboleta amarela e cachorro Zig Braga, na área de convivência

Das 8h às 18h - Cosplayers: pirata e homem de ferro

Das 8h às 21h - Personagens: Emília e Visconde de Sabugosa visitam a Bienal

Das 8h às 21h - Exposição de revistinhas de quadrinhos especiais e action figures de heroínas, do colecionador Robson Thomaz Reis (ES), na área de convivência

Das 8h às 21h - Exposição "Releituras de Candido Portinari", das Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino de Cachoeiro de Itapemirim, na área de convivência

Das 8h às 21h - Exposição "Literatura e arte: integrando raízes, evidenciando valores", da Superintendência Regional de Educação de Cachoeiro de Itapemirim, na área de convivência

Das 8h às 21h - Exposição do Programa Cuidar Mais, por meio da utilização da revistinha da Turma da Mônica para abordar o uso consciente da água e a importância do saneamento básico, promovido pela BRK Ambiental com alunos do 5º ano do Ensino Fundamental das Escolas da Rede de Ensino de Cachoeiro de Itapemirim, na área de convivência

Das 8h às 21h - Venda de livros e desenhos por artistas independentes, na área de convivência

Das 8h às 21h - Feira de Artesanato, na área de convivência

Das 14h às 21h - Performance: Marco Antonio Reis (ES): "Ciclo sentidos ou cartas crônicas, escritores anônimos", no Espaço Performático Luz Del Fuego

Das 16h às 21h - Performance - Luiz Carlos Cardoso (ES) e convidados: "Palavra", no Espaço Performático Luiz Del Fuego

Livre - Visita às Exposições na Casa dos Braga: Minha cidade, minha casa e Rubem e seus amigos artistas

Livre - Visita ao Museu Ferroviário Domingos Lage - 16ª Semana Nacional de Museus: Museus Hiperconectados - Novas Abordagens, Novos Públicos com a exposição "Meu pequeno Cachoeiro pintado por pequenos artistas"