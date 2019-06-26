Museu Mello Leitão comemora 70 anos com exposições

Nesta mesma data, há sete décadas, era inaugurado em Santa Teresa, na região Serrana do Estado, uma das mais importantes unidades de pesquisa no campo da biologia. O Museu Mello Leitão completa nesta quarta-feira (26) 70 anos em atividade com uma programação que vai da cultura à ciência.

Idealizado pelo patrono da ecologia do Brasil, o renomado biólogo capixaba Augusto Ruschi, o museu recebe a partir desta quarta-feira (26), às 17h, a “4ª Mostra Internacional de Arte Naif”, além da exposição “A Pintura Primitiva de Virgínia Tamanini”.

A exposição de arte naif reúne 78 obras de diferentes formatos e tamanhos, produzidas por 43 expoentes da arte naif mundo afora. Nos quadros – alguns tridimensionais – é possível notar cenas do cotidiano, além de paisagens naturais e urbanas.

“Nosso auditório sempre abrigou eventos da comunidade científica, mas também atende uma demanda da comunidade teresense. O museu tem esse histórico de fazer essa interface entre a sociedade capixaba”, frisa a coordenadora de eventos do Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), Alyne dos Santos Gonçalves.

PESQUISA

Além das mostras, haverá homenagens à mata atlântica e à cidade que acolheu prontamente o projeto de Augusto Ruschi décadas e décadas atrás. Serão apresentados ainda resultados de pesquisas realizadas no Instituto Nacional da Mata Atlântica (que gere o museu) sobre as espécies ameaçadas de extinção no Espírito Santo – tanto na flora, quanto na fauna.

“É uma possibilidade de cruzar os públicos também. Da Vinci já nos mostrou isso desde o século 16, dizendo que ciência e arte são linguagens que podem muito bem se unir, conversar entre si. Então vimos nesta oportunidade a chance de integrar propostas”, ressalta a coordenadora.

Alyne ainda lembra que o resultado da pesquisa apresentado ao público hoje durante o evento mostra que a lista de espécies de animais e plantas em extinção no Espírito Santo quase dobrou nos últimos 15 anos. O número atual é de 1875 espécies ameaçadas, bem diferente das 950 da lista divulgada em 2005.

“Entregar esse produto científico é nossa missão também. Precisamos comunicar esses conhecimentos e integrar essa lista com a cultura, com a formação do cidadão”, conclui.

4ª Mostra Internacional de Arte Naif – 70 Anos do Museu Mello Leitão

Visitação: Até o dia 8 de setembro, de terça a domingo, das 8h às 17h.

Onde: Museu de Biologia Professor Mello Leitão. Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa.

Entrada gratuita.