Mucane abre concessão para uso comercial da cafeteria e lanchonete

Mucane - Museu Capixaba do Negro Crédito: Elizabeth Nader / Divulgação

A Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV) publicou, nesta segunda-feira (13), novo edital de licitação para concessão de uso de cafeteria e lanchonete no Museu Capixaba do Negro (Mucane), no Centro.

O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial do Município. A vencedora será aquela que apresentar a maior oferta de preço mensal pelo aluguel. É uma boa oportunidade para empreendedores que desejam explorar a área de alimentação.