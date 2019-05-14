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ECONOMIA

Mucane abre concessão para uso comercial da cafeteria e lanchonete

A abertura dos envelopes para concessão do espaço ocorrerá no dia 13 de junho

Publicado em 

14 mai 2019 às 15:12

Publicado em 14 de Maio de 2019 às 15:12

Mucane - Museu Capixaba do Negro Crédito: Elizabeth Nader / Divulgação
A Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV) publicou, nesta segunda-feira (13), novo edital de licitação para concessão de uso de cafeteria e lanchonete no Museu Capixaba do Negro (Mucane), no Centro.
O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial do Município. A vencedora será aquela que apresentar a maior oferta de preço mensal pelo aluguel. É uma boa oportunidade para empreendedores que desejam explorar a área de alimentação.
>> Museus de Vitória oferecem visitas mediadas com agendamento online
A abertura dos envelopes para concessão do espaço ocorrerá no dia 13 de junho, às 14 horas, na sede da CDV. O edital pode ser acessado em no site do CDV, através de cadastro prévio no site, ou por solicitação ao e-mail [email protected].
Os interessados devem entregar os envelopes na sede da CDV, que fica rua Vitório Nunes da Motta, 220, sala 711, no Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (Ciac), que fica no bairro Enseada do Suá.

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