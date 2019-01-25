Mostra "Transpotências" registra cotidiano de mulheres trans de Vitória

O universo transgênero está em alta nos últimos tempos. Discutido na TV, em programas como "Encontro" e "Amor e Sexo", no cinema, em obras como "Uma mulher fantástica" (2018), "Traídos pelo desejo" (1992) e "Meninos não choram" (1998) - todas renderam premiações no Oscar, o chega a Vitória por meio de uma exposição. "Transpotências" inicia temporada, nesta segunda-feira (28), no Palácio Sônia Cabral, no Centro da Capital. A entrada é gratuita.

25/01/2019 - Exposição Transpotências Crédito: Aide Malanquini/Divulgação

A mostra conta com fotografias e produção geral de Aidê Malanquini e curadoria de Luara Monteiro, e retrata o cotidiano de Vick Pastore, Michelle Gama e Viviana Correa. "A transexualidade e a travestilidade se mostram como temas importantes, a partir do momento em que me dou conta de que, outras mulheres como eu, têm seu direito objetivo e subjetivo à existência violado por conta de preconceitos que só fazem reforçar a transfobia. Não acredito que eu possa e nem deva lutar sozinha contra tudo que nos impede de sermos mulheres em nossa essência e plenitude”, ressaltou Aidê.

"A proposta da exposição é mostrar as pessoas trans como elas realmente são: pessoas. A Aidê Malanquini captura essa humanidade muito bem. Trata-se de um trabalho que merece ser prestigiado pela sua execução técnica e sua essência, que busca romper estigmas sociais", reforçou o coordenador de políticas LGBT da SEDH, Marcos Vinícius da Silva Cordeiro.

25/01/2019 - Exposição Transpotências Crédito: Aide Malanquini/Divulgação

A mostra será exibida no Palácio Sônia Cabral até o final de fevereiro. A produção é mais uma ação em comemoração ao mês da Visibilidade Trans.

A intenção do evento, entre outros aspectos, é de promover cultura e cidadania para a comunidade LGBT no Espírito Santo. “É importante trazer este tema e provocar uma reflexão da sociedade, pois a luta pelas pessoas trans é uma luta diária e difícil”, destacou a secretária estadual de Direitos Humanos, Nara Borgo.

Serviço

Exposição fotográfica Transpotências

Data: de 28/01 a 28/02

Local: Palácio da Cultura Sonia Cabral (Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória - ES, 29015-140)

Horário de visitação: de segunda a sexta, das 9h às 17h