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Arte

Mostra "Transpotências" registra cotidiano de mulheres trans de Vitória

Exposição fica até o fim de fevereiro no Palácio Sônia Cabral, no Centro da Capital

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 18:15

Publicado em 

25 jan 2019 às 18:15
O universo transgênero está em alta nos últimos tempos. Discutido na TV, em programas como "Encontro" e "Amor e Sexo", no cinema, em obras como "Uma mulher fantástica" (2018), "Traídos pelo desejo" (1992) e "Meninos não choram" (1998) - todas renderam premiações no Oscar, o chega a Vitória por meio de uma exposição. "Transpotências" inicia temporada, nesta segunda-feira (28), no Palácio Sônia Cabral, no Centro da Capital. A entrada é gratuita.
25/01/2019 - Exposição Transpotências Crédito: Aide Malanquini/Divulgação
A mostra conta com fotografias e produção geral de Aidê Malanquini e curadoria de Luara Monteiro, e retrata o cotidiano de Vick Pastore, Michelle Gama e Viviana Correa. "A transexualidade e a travestilidade se mostram como temas importantes, a partir do momento em que me dou conta de que, outras mulheres como eu, têm seu direito objetivo e subjetivo à existência violado por conta de preconceitos que só fazem reforçar a transfobia. Não acredito que eu possa e nem deva lutar sozinha contra tudo que nos impede de sermos mulheres em nossa essência e plenitude”, ressaltou Aidê.
"A proposta da exposição é mostrar as pessoas trans como elas realmente são: pessoas. A Aidê Malanquini captura essa humanidade muito bem. Trata-se de um trabalho que merece ser prestigiado pela sua execução técnica e sua essência, que busca romper estigmas sociais", reforçou o coordenador de políticas LGBT da SEDH, Marcos Vinícius da Silva Cordeiro.
25/01/2019 - Exposição Transpotências Crédito: Aide Malanquini/Divulgação
A mostra será exibida no Palácio Sônia Cabral até o final de fevereiro. A produção é mais uma ação em comemoração ao mês da Visibilidade Trans.
A intenção do evento, entre outros aspectos, é de promover cultura e cidadania para a comunidade LGBT no Espírito Santo. “É importante trazer este tema e provocar uma reflexão da sociedade, pois a luta pelas pessoas trans é uma luta diária e difícil”, destacou a secretária estadual de Direitos Humanos, Nara Borgo.
Serviço
Exposição fotográfica Transpotências
Data: de 28/01 a 28/02
Local: Palácio da Cultura Sonia Cabral (Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória - ES, 29015-140)
Horário de visitação: de segunda a sexta, das 9h às 17h
Entrada franca

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