Morre Stan Lee aos 95 anos em Los Angeles

O empresário Stan Lee, criador de diversos personagens da Marvel Comics Crédito: Reprodução/Instagram

Stan Lee, o homem que co-criou a Marvel, morreu nesta segunda-feira (12), em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. A informação, confirmada pelo portal norte-americano TMZ, é da filha do quadrinista.

Uma ambulância chegou a ser acionada para ir à casa de Lee na manhã desta segunda-feira (12) e chegou a levá-lo ao Cedars-Sinai Medical Center, hospital de Los Angeles, na Califórnia, onde faleceu. O motivo da morte ainda não foi divulgado.

Doente há pelo menos um ano, de acordo com o TMZ, Stan começou a desenvolver um quadro clínico de risco quando pegou uma pneumonia e sofreu problemas de visão.