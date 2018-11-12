Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Co-criador da Marvel

Morre Stan Lee aos 95 anos em Los Angeles

Quadrinista enfrentou quadro severo de pneumonia no último ano, segundo o TMZ

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 20:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2018 às 20:02
O empresário Stan Lee, criador de diversos personagens da Marvel Comics Crédito: Reprodução/Instagram
Stan Lee, o homem que co-criou a Marvel, morreu nesta segunda-feira (12), em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. A informação, confirmada pelo portal norte-americano TMZ, é da filha do quadrinista. 
Uma ambulância chegou a ser acionada para ir à casa de Lee na manhã desta segunda-feira (12) e chegou a levá-lo ao Cedars-Sinai Medical Center, hospital de Los Angeles, na Califórnia, onde faleceu. O motivo da morte ainda não foi divulgado.
Doente há pelo menos um ano, de acordo com o TMZ, Stan começou a desenvolver um quadro clínico de risco quando pegou uma pneumonia e sofreu problemas de visão. 
Stan fundou a Marvel com Jack Kirby em 1961 com "O Quarteto Fantástico". Em seguida, foram criados o Homem Aranha, Pantera Negra, Hulk, X-Men, Homem de Ferro e Os Vingadores. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'O dilema de Malaca': por que outra passagem crítica para a navegação gera preocupação no comércio global
Imagem de destaque
5 sinais de que o crescimento da sua empresa está acontecendo sem controle 
Pílula para tratamento de HIV
HIV: pílula diária em estudo pode ampliar opções de tratamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados