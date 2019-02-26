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Estava internado

Morre o ator José D’Artagnan, aos 64 anos, por problema no fígado

Nascido em São Paulo, José D’Artagnan Júnior estreou na TV Globo em 1978, em A Sucessora. Em 2005, interpretou Adilson na novela A Lua Me Disse, de autoria do amigo Falabella e de Maria Carmen

Publicado em 

26 fev 2019 às 14:49

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 14:49

Crédito: Acervo TV Globo/Divulgação
O ator José D’Artagnan Júnior morreu neste domingo, 24, aos 64 anos, no Rio de Janeiro. Internado há três semanas com problemas no fígado, ele era casado com a roteirista e dramaturga Maria Carmem Barbosa.
A notícia foi divulgada pelo ator, dramaturgo e diretor Miguel Falabella, através de um post em seu Instagram, que prestou homenagem ao colega. "Querido D’Artagnan, obrigado pelas gargalhadas, pelos bons momentos que passamos juntos. Hoje, finda-se uma era", escreveu.
Nascido em São Paulo, José D’Artagnan Júnior estreou na TV Globo em 1978, em A Sucessora. Em 2005, interpretou Adilson na novela A Lua Me Disse, de autoria do amigo Falabella e de Maria Carmen.
Ele também participou de outras tramas da emissora, como Salsa e Merengue (1996), Negócio da China (2008), Aquele Beijo (2011) e Salve Jorge (2012), seu último trabalho na televisão.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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