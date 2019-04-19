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Luto

Morre MC Sapão, do hit "Vou Desafiar Você"

Funkeiro de 40 anos estava internado há 10 dias com quadro de pneumonia

Publicado em 19 de Abril de 2019 às 20:58

Publicado em 

19 abr 2019 às 20:58
MC Sapão Crédito: Reprodução Facebook
A assessoria de imprensa do funkeiro Jefferson Fernandes Luiz, o MC Sapão, de 40 anos, informou que o músico faleceu na tarde desta sexta-feira no Hospital municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. O cantor deu entrada na unidade no último dia 10 de abril com quadro de pneumonia.
Autor de hits como "Vou Desafiar Você", "Eu Tô Tranquilão" e "Red Label ou Ice", MC Sapão estava internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI). Segundo o boletim enviado pela assessoria de imprensa do funkeiro na tarde de quinta-feira, o estado dele era "estável, porém grave". No dia anterior, o cantor apresentava o quadro de saúde "grave e instável".
MC Sapão Crédito: Reprodução
Sapão deixa quatro filhos: Pedro, de 15 anos, Kevin, de 12, Odara, de 10, e Brisa, de 7. Apenas a mulher, Alessandra Fernandes, estava em contato com o artista, uma vez que os filhos não podiam visitá-lo. 
A nota da assessoria informava ainda que MC Sapão estava sem plano de saúde.
Sucesso com o hit "Vou Desafiar Você", Sapão deu entrada na unidade no último dia 10 de abril com quadro de pneumonia. Ele contraiu pneumonia durante as viagens por causa da turnê "Deixa Ela Dançar".

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