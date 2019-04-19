Morre MC Sapão, do hit "Vou Desafiar Você"

MC Sapão Crédito: Reprodução Facebook

A assessoria de imprensa do funkeiro Jefferson Fernandes Luiz, o MC Sapão, de 40 anos, informou que o músico faleceu na tarde desta sexta-feira no Hospital municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. O cantor deu entrada na unidade no último dia 10 de abril com quadro de pneumonia.

Autor de hits como "Vou Desafiar Você", "Eu Tô Tranquilão" e "Red Label ou Ice", MC Sapão estava internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI). Segundo o boletim enviado pela assessoria de imprensa do funkeiro na tarde de quinta-feira, o estado dele era "estável, porém grave". No dia anterior, o cantor apresentava o quadro de saúde "grave e instável".

MC Sapão Crédito: Reprodução

Sapão deixa quatro filhos: Pedro, de 15 anos, Kevin, de 12, Odara, de 10, e Brisa, de 7. Apenas a mulher, Alessandra Fernandes, estava em contato com o artista, uma vez que os filhos não podiam visitá-lo.

A nota da assessoria informava ainda que MC Sapão estava sem plano de saúde.