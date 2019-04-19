Morre MC Sapão, do hit "Vou Desafiar Você"

A assessoria de imprensa do funkeiro Jefferson Fernandes Luiz, o MC Sapão, de 40 anos, informou que o músico faleceu na tarde desta sexta-feira no Hospital municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. O cantor deu entrada na unidade no último dia 10 de abril com quadro de pneumonia.
Autor de hits como "Vou Desafiar Você", "Eu Tô Tranquilão" e "Red Label ou Ice", MC Sapão estava internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI). Segundo o boletim enviado pela assessoria de imprensa do funkeiro na tarde de quinta-feira, o estado dele era "estável, porém grave". No dia anterior, o cantor apresentava o quadro de saúde "grave e instável".
Sapão deixa quatro filhos: Pedro, de 15 anos, Kevin, de 12, Odara, de 10, e Brisa, de 7. Apenas a mulher, Alessandra Fernandes, estava em contato com o artista, uma vez que os filhos não podiam visitá-lo.
A nota da assessoria informava ainda que MC Sapão estava sem plano de saúde.
Sucesso com o hit "Vou Desafiar Você", Sapão deu entrada na unidade no último dia 10 de abril com quadro de pneumonia. Ele contraiu pneumonia durante as viagens por causa da turnê "Deixa Ela Dançar".