Morre João Gilberto, lenda da bossa nova, aos 88 anos

Causa da morte do artista baiano ainda não foi divulgada

Publicado em 6 de julho de 2019 às 19:42 - Atualizado há 6 anos

João Gilberto, durante apresentação no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 2008 Crédito: Ari Versiani/AFP/24-08-2008

Lenda da bossa nova, João Gilberto morreu neste sábado (6), aos 88 anos, no Rio de Janeiro. A família confirmou a amigos a morte, mas a causa ainda não foi divulgada.

Desde o ano passado, ele estava sob interdição parcial e não podia ter a plenitude de seus atos e direitos. O músico deixa três filhos - João Marcelo, Bebel e Luisa - e seu maior xodó, a neta Sofia Gilberto, com quem passava bastante tempo ultimamente e cujo perfil nas redes sociais trazia registros da vida íntima de João Gilberto.

Neste sábado (6), o perfil de sofia trazia sua mensagem de luto pela morte do avô.

Por sinal, esses registros feitos na página da neta nas redes sociais traziam leveza às polêmicas que envolviam João Gilberto nos últimos 10 anos. Decadência física, questões de família, os problemas de dinheiro e contratos mal feitos eram alguns dos assuntos que traziam o nome do músico às manchetes de jornais.

HISTÓRICO

Responsável por uma revolução na maneira de cantar e tocar violão que mudou tudo na música brasileira, João Gilberto Prado Pereira de Oliveira é o pioneiro na bossa nova. O baiano concluiu em 1961 a trilogia de álbuns fundamentais que apresentaram a Bossa Nova ao mundo, foram eles “Chega de saudade” (1959), “O amor, o sorriso e a flor” (1960) e “João Gilberto” de 1961.

Tido como um dos maiores influentes do jazz americano no século XX, ganhou prêmios importantes nos Estados Unidos e na Europa, como o Grammy, em meio à beatlemania.

Ao longo da carreira, o músico lançou 13 álbuns de estúdio e quatro ao vivo. Nos últimos anos, Gilberto foi muito criticado pelas plateias de seus shows por reclamar, por exemplo, do ar-condicionado, que fazia desafinar seu violão. No segundo semestre de 2011, adiou por quatro vezes e, enfim, cancelou sua turnê de 80 anos.

O cantor também estava envolvido em um complicado imbróglio familiar desde 2017. Naquele ano, sua filha, a também cantora Bebel Gilberto, começou a mover um processo de interdição do pai. O motivo era sua idade avançada e sua situação financeira, precária ele chegou a ser despejado do apartamento em que vivia no Leblon, zona sul do Rio.



Recentemente, Bebel também havia pedido proteção judicial contra o meio-irmão, João Marcelo ele a acusara de estar roubando o dinheiro do pai. À coluna de Mônica Bérgamo, Faissol, mãe da caçula do cantor, afirmou no final de junho que estava há cerca de um ano sem poder ver o músico, e que se as brigas entre seus dois filhos mais velhos continuassem, ele morreria de tristeza.

João havia completado 88 anos no início do mês de junho, quando apareceu em uma rara fotografia nas redes sociais publicada por sua nora, mulher de João Marcelo, nas redes sociais. Ele não dava entrevistas e não recebia ninguém em casa, a não ser familiares.

(Com informações da Folha de S. Paulo)

