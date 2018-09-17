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Morre Franco Scornavacca, empresário e pai dos integrantes do KLB

Ele cuidou também das carreiras dos sertanejos Zezé di Camargo e Luciano e Leandro e Leonardo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 12:12

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 12:12

O empresário Franco Scornavacca e o filho Bruno, integrante do KLB Crédito: Instagram/@brunoklb
O músico, produtor e empresário Franco Scornavacca morreu neste sábado, 15, por causa de uma parada cardíaca. Ele tinha 70 anos de idade. O velório aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo.
Os filhos de Scornavacca, Kiko, Leandro e Bruno, estavam em Curitiba, no Paraná, quando souberam da notícia. Eles fariam uma apresentação do KLB na região e cancelaram o evento para retornar à capital paulista.
No perfil oficial no Instagram, Bruno lamentou a morte do pai. Meu herói! Guerreiro. Virou um anjo! Foi pro lado do pai (sic). E o que fica é a saudade que está me matando. Amor infinito, escreveu na legenda da foto em que ele e o pai dão as mãos.
Kiko também não conteve a emoção e postou uma homenagem ao pai no perfil no Instagram e agradeceu as mensagens de carinho dos seguidores e amigos. Talvez eu não consiga agradecer a cada gesto de amor, carinho e solidariedade com minha família! Meu pai entregou a vida a Cristo antes de adormecer e para quem crê, entende que hoje já está nos céus sem nenhum problema, enfermidade, saudade, dor, desabafou.
Além de agenciar a carreira dos filhos no início dos anos 2000, Scornavacca era empresário de cantores e grupos musicais. Impulsionou a trajetória dos sertanejos Zezé di Camargo e Luciano e Leandro e Leonardo. Também cuidou da carreira de Lulu Santos e Roberta Miranda.
O corpo do empresário foi enterrado no cemitério Horto da Paz, em São Paulo.

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