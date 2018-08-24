Morre ex-guitarrista do Lynyrd Skynyrd

Ed King, ex-guitarrista do Lynyrd Skynyrd Crédito: Reprodução

O guitarrista Ed King, ex-membro da banda Lynyrd Skynyrd e um dos compositores da música "Sweet Home Alabama", morreu aos 68 anos, segundo um comunicado em seu perfil oficial do Facebook. De acordo com a Rolling Stone o músico vinha lutando contra um câncer de pulmão e foi hospitalizado recentemente.

É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Ed King que morreu em sua casa em Nashville, Tennessee no dia 22 de agosto de 2018. Agradecemos aos seus muitos amigos e fãs pelo amor e apoio ao Ed durante a sua vida e carreira, diz a nota.

Nascido na Califórnia, King foi membro fundador da psicodélica banda dos anos 60 Strawberry Alarm Clock, conhecida por seu hit "Incense and Peppermints". Em 1972, King assinou com Skynyrd, temporariamente substituindo o baixista Leon Wilkeson e depois se tornou oficialmente terceiro guitarrista da banda.

O músico chegou a tempo de gravar o primeiro e popular disco do grupo "Lynyrd Skynyrd" (1973), que incluía hinos do southren rock como "Free Bird". Ele gravou ainda os álbuns "Second Helping" (1974) e "Nuthin Fancy" (1975).

Seu maior sucesso é a canção "Sweet Home Alabama", composta com Ronnie Van Zant e Gary Rossington.









Nascido na Califórnia, King foi membro fundador da psicodélica banda dos anos 60 Strawberry Alarm Clock, conhecida por seu hit "Incense and Peppermints". Em 1972, King assinou com Skynyrd, temporariamente substituindo o baixista Leon Wilkeson e depois se tornou oficialmente terceiro guitarrista da banda.

O músico chegou a tempo de gravar o primeiro e popular disco do grupo "Lynyrd Skynyrd" (1973), que incluía hinos do southren rock como "Free Bird". Ele gravou ainda os álbuns "Second Helping" (1974) e "Nuthin Fancy" (1975).

Seu maior sucesso é a canção "Sweet Home Alabama", composta com Ronnie Van Zant e Gary Rossington.





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