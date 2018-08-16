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Rainha do soul

Morre Aretha Franklin aos 76 anos, diz agência

Cantora, que enfrentava um câncer desde 2010, morreu em casa

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 14:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 14:15
Morre Aretha Franklin, a "rainha do soul", aos 76 anos em Detroit, nos Estados Unidos Crédito: Reprodução/Instagram @rafmgliaccio
A cantora Aretha Franklin morreu aos 76 anos, dentro de sua casa em Detroit, nos Estados Unidos, segundo a agência de notícias Associated Press. Ela foi diagnosticada com câncer em 2010 e estava "gravemente doente" nas últimas semanas, segundo amigo da família. 
De acordo com site de notícias local de Detroit, ela estava sob cuidados de médicos e apresentava lucidez apenas em alguns momentos. "Ela está onde ela deveria estar. Em casa, cercada apenas por amor", disse uma fonte à reportagem norte-americana. 
. Crédito: Reprodução/Instagram @arethasings
Aretha Louise Franklin nasceu em Memphis, no Tennessee, no dia 25 de março de 1942. Gravou seu primeiro disco aos 14 anos na igreja do pai, Clarence LaVaughn Franklin, que era pastor. Com isso, começou a carreira como estrela gospel, mas em menos de uma década de tornou nome de referência com o jazz e blues dos anos 40. 
Aretha Franklin em uma de suas mais recentes apresentações em público Crédito: Reprodução/Instagram @sarae926
A "rainha do soul", como ficou mundialmente conhecida, ficou famosa com "Respect" , "I Say a Little Prayer" e "Natural Woman". 

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