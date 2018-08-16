Morre Aretha Franklin aos 76 anos, diz agência

A cantoramorreu aos 76 anos, dentro de sua casa em Detroit, nos Estados Unidos, segundo a agência de notícias Associated Press. Ela foi diagnosticada comem 2010 e estava "gravemente doente" nas últimas semanas, segundo amigo da família.

De acordo com site de notícias local de Detroit, ela estava sob cuidados de médicos e apresentava lucidez apenas em alguns momentos. "Ela está onde ela deveria estar. Em casa, cercada apenas por amor", disse uma fonte à reportagem norte-americana.

Aretha Louise Franklin nasceu em Memphis, no Tennessee, no dia 25 de março de 1942. Gravou seu primeiro disco aos 14 anos na igreja do pai, Clarence LaVaughn Franklin, que era pastor. Com isso, começou a carreira como estrela gospel, mas em menos de uma década de tornou nome de referência com o jazz e blues dos anos 40.