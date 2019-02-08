Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
LUTO

Morre aos 82 anos o ator Albert Finney, cinco vezes indicado ao Oscar

Britânico que estrelou "Peixe Grande e suas Histórias Maravilhosas" ganhou três Globos de Ouro

08 fev 2019 às 15:37

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 15:37

08/02/2019 - Albert Finney morre aos 82 anos Crédito: Divulgação
O ator britânico Albert Finney morreu aos 82 anos, informou o porta-voz da família do artista indicado cinco vezes ao Oscar e ganhador de três Globos de Ouro.
Finney "faleceu pacificamente após uma breve doença, e as pessoas mais próximas a ele estavam a seu lado", afirmou o porta-voz.
O ator morreu por complicações de infecção pulmonar. Em 2011 ele havia descoberto um câncer nos rins.
Ele cresceu em Manchester, no noroeste da Inglaterra, e estudou na Royal Academy of Dramatic Art. 
Deu seus primeiros passos no teatro, trabalhando em obras de William Shakespeare e, ao longo de sua carreira, combinou a tela grande com os palcos.
Suas cinco indicações ao Oscar foram por "Tom Jones" (1963), "Assassinato no Expresso do Oriente" (1974), "O Fiel Camareiro" (1983) e "À Sombra do Vulcão" (1984), como melhor ator, além de melhor ator coadjuvante por "Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento" (2000).
Entre seus filmes mais recentes estão "Peixe Grande e suas Histórias Maravilhosas" (2003), "O Ultimato Bourne" (2007) e "007 Operação Skyfall" (2012).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos
Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados