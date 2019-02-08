Morre aos 82 anos o ator Albert Finney, cinco vezes indicado ao Oscar

O ator britânico Albert Finney morreu aos 82 anos, informou o porta-voz da família do artista indicado cinco vezes ao Oscar e ganhador de três Globos de Ouro.
Finney "faleceu pacificamente após uma breve doença, e as pessoas mais próximas a ele estavam a seu lado", afirmou o porta-voz.
O ator morreu por complicações de infecção pulmonar. Em 2011 ele havia descoberto um câncer nos rins.
Ele cresceu em Manchester, no noroeste da Inglaterra, e estudou na Royal Academy of Dramatic Art.
Deu seus primeiros passos no teatro, trabalhando em obras de William Shakespeare e, ao longo de sua carreira, combinou a tela grande com os palcos.
Suas cinco indicações ao Oscar foram por "Tom Jones" (1963), "Assassinato no Expresso do Oriente" (1974), "O Fiel Camareiro" (1983) e "À Sombra do Vulcão" (1984), como melhor ator, além de melhor ator coadjuvante por "Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento" (2000).
Entre seus filmes mais recentes estão "Peixe Grande e suas Histórias Maravilhosas" (2003), "O Ultimato Bourne" (2007) e "007 Operação Skyfall" (2012).