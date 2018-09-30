Morre Angela Maria aos 89 anos em São Paulo

Morre a cantora Angela Maria, aos 89 anos, em São Paulo; 'rainha do rádio' estava internada há mais de um mês com infecção generalizada Crédito: Reprodução/Facebook Angela Maria ENTITY_quot_ENTITYOficialENTITY_quot_ENTITY

Considerada uma das rainhas do rádio e dona de uma voz que embalou por décadas o sucesso dos artistas brasileiros, a cantora Angela Maria morreu na noite deste sábado (29), em São Paulo. Aos 89 anos, ela estava há mais de um mês internada no Hospital Sancta Maggiore com um quadro grave de infecção. Angela será velada neste domingo (30) no Cemitério Congonhas, na zona Sul de São Paulo.

O marido da cantora, o empresário Daniel D'Angelo, divulgou vídeo em que surge emocionado, no Facebooka, falando da morte de Angela. Na gravação, ele aparece ao lado de Alexandre, um dos filhos adotivos do casal, e de outro rapaz: "É com meu coração partido que eu comunico a vocês que a minha Abelim Maria da Cunha, e a nossa Angela Maria, partiu, foi morar com Jesus".

A cantora estava de show marcado em Brasília para o dia 20 de outubro. Seria uma homenagem a Roberto Carlos e Erasmo. Na ocasião, ela apresentaria temas do disco "Angela Maria e as Canções de Roberto & Erasmo", CD de 2017 lançado com o selo Biscoito Fino.

APRESENTAÇÃO EM VILA VELHA

Em abril de 2016, Angela se fez uma apresentação em espaço cultural de Vila Velha. Na ocasião, participou de algumas músicas ao lado do companheiro de carreira, Cauby Peixoto. Os dois cantaram juntos "Ave Maria no Morro" e "Brigas". Relembre:

RAINHA DO RÁDIO

Abelim Maria da Cunha, nome de registro de Angela Maria, nasceu em Macaé, no Rio de Janeiro. Passou a infância em Niterói, São Gonçalo e São João de Meriti, quando já ensaiava participar de coros de igrejas cantando. Trabalhava em uma fábrica de lâmpadas naquela época, mas começava a participar de programas de calouros.

. Crédito: Reprodução/Facebook Angela Maria ENTITY_quot_ENTITYOficialENTITY_quot_ENTITY