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Rainha do rádio

Morre Angela Maria aos 89 anos em São Paulo

Artista será velada neste domingo (30) no Cemitério Congonhas, na capital paulista; em 2016, Angela se apresentou em Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2018 às 11:24

Publicado em 30 de Setembro de 2018 às 11:24

Morre a cantora Angela Maria, aos 89 anos, em São Paulo; 'rainha do rádio' estava internada há mais de um mês com infecção generalizada Crédito: Reprodução/Facebook Angela Maria ENTITY_quot_ENTITYOficialENTITY_quot_ENTITY
Considerada uma das rainhas do rádio e dona de uma voz que embalou por décadas o sucesso dos artistas brasileiros, a cantora Angela Maria morreu na noite deste sábado (29), em São Paulo. Aos 89 anos, ela estava há mais de um mês internada no Hospital Sancta Maggiore com um quadro grave de infecção. Angela será velada neste domingo (30) no Cemitério Congonhas, na zona Sul de São Paulo. 
O marido da cantora, o empresário Daniel D'Angelo, divulgou vídeo em que surge emocionado, no Facebooka, falando da morte de Angela. Na gravação, ele aparece ao lado de Alexandre, um dos filhos adotivos do casal, e de outro rapaz: "É com meu coração partido que eu comunico a vocês que a minha Abelim Maria da Cunha, e a nossa Angela Maria, partiu, foi morar com Jesus". 
A  cantora estava de show marcado em Brasília para o dia 20 de outubro. Seria uma homenagem a Roberto Carlos e Erasmo. Na ocasião, ela apresentaria temas do disco "Angela Maria e as Canções de Roberto & Erasmo", CD de 2017 lançado com o selo Biscoito Fino. 
APRESENTAÇÃO EM VILA VELHA
Em abril de 2016, Angela se fez uma apresentação em espaço cultural de Vila Velha. Na ocasião, participou de algumas músicas ao lado do companheiro de carreira, Cauby Peixoto. Os dois cantaram juntos "Ave Maria no Morro" e "Brigas". Relembre: 
RAINHA DO RÁDIO
Abelim Maria da Cunha, nome de registro de Angela Maria, nasceu em Macaé, no Rio de Janeiro. Passou a infância em Niterói, São Gonçalo e São João de Meriti, quando já ensaiava participar de coros de igrejas cantando. Trabalhava em uma fábrica de lâmpadas naquela época, mas começava a participar de programas de calouros. 
. Crédito: Reprodução/Facebook Angela Maria ENTITY_quot_ENTITYOficialENTITY_quot_ENTITY
Imitava Dalva de Oliveira e seu sonho era ser reconhecida como uma artista do rádio. Foi descoberta pelos compositores Erasmo Silva e Jaime Moreira. Quando começou a se consolidar como cantora, começou a desenvolver um estilo próprio, que a fez ser hoje uma das "rainhas da vozes". 

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