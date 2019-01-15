Morre a cantora Edyr de Castro, ex-integrante das Frenéticas

15/01/2019 - Edyr de Castro em cena da novela 'Cabocla'. Atriz morreu nesta terça-feira (15), no Rio Crédito: TV Globo

A atriz e cantora Edyr de Castro morreu nesta terça, 15, aos 72 anos, no Rio. Há 8 anos, ela lutava contra o Alzheimer e passou os últimos anos de sua vida no Retiro dos Artistas. Edyr teve falência múltipla dos órgãos.

Edyr ficou conhecida como uma das integrantes das Frenéticas, grupo vocal feminino que fez sucesso nos anos 1970 e 1980 e lançou hits como Perigosa, Dancing Days, As Frenéticas, entre outras.

15/01/2019 - Edyr no grupo As Frenéticas Crédito: Arquivo

A artista também atuou em novelas da Globo, como Tenda dos Milagres, Roque Santeiro, Cambalacho, Cabocla, entre outras produções. Na Record, fez seus últimos trabalhos, Amor e Intrigas, de 2007, e Poder Paralelo, de 2009.