Morre a cantora Edyr de Castro, ex-integrante das Frenéticas

A atriz e cantora Edyr de Castro morreu nesta terça, 15, aos 72 anos, no Rio. Há 8 anos, ela lutava contra o Alzheimer e passou os últimos anos de sua vida no Retiro dos Artistas. Edyr teve falência múltipla dos órgãos.
Edyr ficou conhecida como uma das integrantes das Frenéticas, grupo vocal feminino que fez sucesso nos anos 1970 e 1980 e lançou hits como Perigosa, Dancing Days, As Frenéticas, entre outras.
A artista também atuou em novelas da Globo, como Tenda dos Milagres, Roque Santeiro, Cambalacho, Cabocla, entre outras produções. Na Record, fez seus últimos trabalhos, Amor e Intrigas, de 2007, e Poder Paralelo, de 2009.
Foi casada com compositor Zé Rodrix, morto em 2009, com quem teve um filho, Joy Rodrigues.