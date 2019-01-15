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LUTO

Morre a cantora Edyr de Castro, ex-integrante das Frenéticas

Também atriz, ela fazia tratamento para Alzheimer e estava com 72 anos

Publicado em 15 de Janeiro de 2019 às 20:41

Publicado em 

15 jan 2019 às 20:41
15/01/2019 - Edyr de Castro em cena da novela 'Cabocla'. Atriz morreu nesta terça-feira (15), no Rio Crédito: TV Globo
A atriz e cantora Edyr de Castro morreu nesta terça, 15, aos 72 anos, no Rio. Há 8 anos, ela lutava contra o Alzheimer e passou os últimos anos de sua vida no Retiro dos Artistas. Edyr teve falência múltipla dos órgãos.
Edyr ficou conhecida como uma das integrantes das Frenéticas, grupo vocal feminino que fez sucesso nos anos 1970 e 1980 e lançou hits como Perigosa, Dancing Days, As Frenéticas, entre outras.
15/01/2019 - Edyr no grupo As Frenéticas Crédito: Arquivo
A artista também atuou em novelas da Globo, como Tenda dos Milagres, Roque Santeiro, Cambalacho, Cabocla, entre outras produções. Na Record, fez seus últimos trabalhos, Amor e Intrigas, de 2007, e Poder Paralelo, de 2009.
Foi casada com compositor Zé Rodrix, morto em 2009, com quem teve um filho, Joy Rodrigues.

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