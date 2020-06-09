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Morre a cantora Bonnie Pointer, integrante das Pointer Sisters, aos 69 anos

As irmãs - Bonnie, Anita, Ruth e June - começaram a cantar na igreja de seu pai em Oakland, Califórnia, e saltaram para a fama na década de 1970. Grupo é dono do hit 'I'm So Excited', entre outros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 10:23

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 10:23

A cantora Bonnie Pointer, integrante do grupo The Pointer Sisters, morreu aos 69 anos
A cantora Bonnie Pointer, integrante do grupo The Pointer Sisters, morreu aos 69 anos Crédito: Instagram/@bonniepointerofficial
Bonnie Pointer, uma das integrantes originais do grupo The Pointer Sisters, conhecido por sucessos como I'm So Excited e Jump (For My Love), morreu aos 69 anos, informou nesta segunda-feira, 8, o grupo em seu site na internet. As irmãs - Bonnie, Anita, Ruth e June - começaram a cantar na igreja de seu pai em Oakland, Califórnia, e saltaram para a fama na década de 1970.
O quarteto ganhou o primeiro de três Grammy com o hit de 1975 "Fairytale", escrito por Bonnie e Anita. Bonnie deixou o grupo em 1977 e iniciou uma curta carreira solo, sem atingir o sucesso das irmãs - que continuaram a emplacar diversos hits após sua saída.
"Devido ao talento, ao impulso e à determinação de Bonnie, as Pointer Sisters, ganhadoras de vários Grammy, existem e tiveram a grande sorte de passar duas décadas no topo das paradas e cerca de 50 anos se apresentando para públicos que lotaram locais em todo o mundo", diz o comunicado do grupo.
"Nossa família está devastada", disse Anita Pointer à emissora CNN, por meio de um comunicado. "Em nome dos meus irmãos, eu e toda a família Pointer, pedimos suas orações neste momento". (Com agências internacionais).
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Too soon. RIP Sweet baby sister. Torn apart by this great loss

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