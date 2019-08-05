Home
>
Cultura
>
Montagem capixaba leva o lado humano do Rubem Braga aos palcos

Montagem capixaba leva o lado humano do Rubem Braga aos palcos

"Rubem Braga: a Vida em Voz Alta", que estreia em Cachoeiro na próxima sexta, traz as lembranças cotidianas do autor capixaba, marcada por amigos, amores e senso crítico