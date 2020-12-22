Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Terça-feira (22) no ar

'Momento lindo', diz Gloria Maria sobre especial de Roberto Carlos

Gloria conta que a atração foi gravada em uma arena, ao ar livre, com a cidade de Jerusalém ao fundo: 'Um dos momentos mais emocionantes'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 09:23

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 09:23

A apresentadora Gloria Maria no show de Roberto Carlos gravado em Jerusalém
Roberto Carlos recebe Gloria Maria Crédito: Globo / João Cotta
especial de fim de ano do cantor Roberto Carlos é uma tradição há anos, mas precisou ser cancelado em 2020 devido à pandemia do novo coronavírus. Mas isso não significa que o artista ficará de fora da programação da Globo em dezembro. Na terça-feira, 22, após a novela A Força do Querer, vai ao ar o programa Roberto Carlos - Emoções em Jerusalém.
O especial de Roberto Carlos na cidade de Jerusalém foi apresentado pela jornalista Gloria Maria e gravado em 2011. Será a primeira vez que ele será reexibido na televisão. Gloria falou sobre a experiência de gravar o especial e sobre sua relação com o cantor durante uma coletiva de imprensa, da qual o Estadão participou.
"A gravação e apresentação desse especial foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida profissional", destaca ela. Gloria conta que a atração foi gravada em uma arena, ao ar livre, com a cidade de Jerusalém ao fundo.
"Foi uma noite de mais emoção, de pulsação. O Roberto estava super emocionado por estar em Jerusalém, todo mundo emocionado, foi um momento lindo de verdade", lembra ela. Gloria comenta que o momento foi mais especial ainda para ela, que foi surpreendida pelo cantor e convidada para dançar com ele em uma das músicas.
"Eu vivi um sonho, de repente ele começa a cantar Unforgettable e me chama pra dançar. Fui, tive a surpresa dele me pegar a gente começar a dançar. Roberto estava em um estado de graça, cantou de uma maneira que há muito tempo ele não cantava. Foi tudo maravilhoso", lembra ela.
Gloria destaca que o programa será reprisado a pedido do próprio Roberto, e que está "louca para rever" o show. "O Roberto fala de amor, então, por enquanto, apesar da pandemia, de tudo nesse mundo, o amor é o que move todas as coisas. Enquanto existir o amor, o Roberto vai estar ali presente", defende.
Gloria comenta que o cantor foi a primeira pessoa que ligou para ela após a cirurgia para retirar um tumor no cérebro, em 2019. "Ele disse 'você vai sair dessa, não se preocupe'. Foi a coisa mais linda, uma prova de carinho, amizade, que era impensável. Isso é o Roberto", conta.

Veja Também

Capixaba que fez bariátrica aos 16 anos vira musa saudável do Instagram

Campeã do "BBB 19", Paula Sperling sofre sequelas da Covid-19

Palmirinha volta a ser internada com infecção urinária

Durante a coletiva, Gloria também falou sobre como foi seu ano de 2020, e destacou sua recuperação como um dos pontos altos nesse período: "Estou feliz, inteira, trabalhando, recuperada". A jornalista será, junto com Sandra Annenberg, uma das apresentadoras do Retrospectiva 2020, que mostrará, de forma resumida, os principais acontecimentos do ano.
Além da retrospectiva tradicional, serão disponibilizados cinco retrospectivas temáticas no Globoplay, serviço de streaming da emissora.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Filmes, reality e Roberto Carlos: veja atrações especiais de Natal na TV

"Sugeri à Globo não fazer meu especial este ano", diz Roberto Carlos

Globo cancela especial de fim de ano com Roberto Carlos

Filho de Roberto Carlos, Dudu Braga atualiza luta contra câncer: "Tudo bem"

Prefeitura pede penhora de bens de Roberto Carlos por dívida de IPTU

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Cabo Hilario Antonio Nunes Loureiro Juniro; soldado Filipe Gonçalves Vieira; sargento Valfrir do Carmo Carreiro; soldado Eduardo Ferro Coradini; soldado Edson Luiz da Silva Verona; e aluno soldado Lucas Nogueira Oliveira
Justiça suspende 6 PMs por omissão ao verem colega matar casal de mulheres em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados