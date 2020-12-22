'Momento lindo', diz Gloria Maria sobre especial de Roberto Carlos

Roberto Carlos recebe Gloria Maria Crédito: Globo / João Cotta

O especial de Roberto Carlos na cidade de Jerusalém foi apresentado pela jornalista Gloria Maria e gravado em 2011. Será a primeira vez que ele será reexibido na televisão. Gloria falou sobre a experiência de gravar o especial e sobre sua relação com o cantor durante uma coletiva de imprensa, da qual o Estadão participou.

"A gravação e apresentação desse especial foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida profissional", destaca ela. Gloria conta que a atração foi gravada em uma arena, ao ar livre, com a cidade de Jerusalém ao fundo.

"Foi uma noite de mais emoção, de pulsação. O Roberto estava super emocionado por estar em Jerusalém, todo mundo emocionado, foi um momento lindo de verdade", lembra ela. Gloria comenta que o momento foi mais especial ainda para ela, que foi surpreendida pelo cantor e convidada para dançar com ele em uma das músicas.

"Eu vivi um sonho, de repente ele começa a cantar Unforgettable e me chama pra dançar. Fui, tive a surpresa dele me pegar a gente começar a dançar. Roberto estava em um estado de graça, cantou de uma maneira que há muito tempo ele não cantava. Foi tudo maravilhoso", lembra ela.

Gloria destaca que o programa será reprisado a pedido do próprio Roberto, e que está "louca para rever" o show. "O Roberto fala de amor, então, por enquanto, apesar da pandemia, de tudo nesse mundo, o amor é o que move todas as coisas. Enquanto existir o amor, o Roberto vai estar ali presente", defende.

Gloria comenta que o cantor foi a primeira pessoa que ligou para ela após a cirurgia para retirar um tumor no cérebro, em 2019. "Ele disse 'você vai sair dessa, não se preocupe'. Foi a coisa mais linda, uma prova de carinho, amizade, que era impensável. Isso é o Roberto", conta.

Durante a coletiva, Gloria também falou sobre como foi seu ano de 2020, e destacou sua recuperação como um dos pontos altos nesse período: "Estou feliz, inteira, trabalhando, recuperada". A jornalista será, junto com Sandra Annenberg, uma das apresentadoras do Retrospectiva 2020, que mostrará, de forma resumida, os principais acontecimentos do ano.