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NOS EUA

MoMA ficará fechado por quatro meses para reforma bilionária

Museu ficará fechado de 15 de junho a 21 de outubro

Publicado em 

06 fev 2019 às 15:27

Publicado em 06 de Fevereiro de 2019 às 15:27

O MoMA (Museu de Arte Moderna), em Nova York, ficará fechado de 15 de junho a 21 de outubro para a etapa final de uma reforma de US$ 400 milhões (cerca de R$ 1,46 bilhão).
Com isso, o museu vai abrir mão das receitas do verão no hemisfério Norte. A intenção é fazer a reconfiguração das galerias, retrabalhar o acervo e repensar a forma de apresentação da história da arte moderna e contemporânea.
Com os cerca de 3.800 m² que serão incorporados, o MoMA deve dedicar mais atenção às mulheres, aos latinos, aos africanos e a outros artistas que não têm tanto espaço, como o fotógrafo japonês Shigeru Onishi e o pintor haitiano Hervé Télémaque.
O MoMA fechou parceria com o Studio Museum, no Harlem, para apresentar exposições durante a reforma.

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