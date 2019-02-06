MoMA ficará fechado por quatro meses para reforma bilionária

O MoMA (Museu de Arte Moderna), em Nova York, ficará fechado de 15 de junho a 21 de outubro para a etapa final de uma reforma de US$ 400 milhões (cerca de R$ 1,46 bilhão).

Com isso, o museu vai abrir mão das receitas do verão no hemisfério Norte. A intenção é fazer a reconfiguração das galerias, retrabalhar o acervo e repensar a forma de apresentação da história da arte moderna e contemporânea.

Com os cerca de 3.800 m² que serão incorporados, o MoMA deve dedicar mais atenção às mulheres, aos latinos, aos africanos e a outros artistas que não têm tanto espaço, como o fotógrafo japonês Shigeru Onishi e o pintor haitiano Hervé Télémaque.