Mochileiras da música: brasileira e portuguesa rodam o mundo tocando

Viajar sem rumo e fazer o que mais gosta. Assim começou em 2012 o duo Las Forasteras, formado pela brasileira Mila Tiso, 34 anos, e a portuguesa Maria Salvação, 36. As duas se conhecerem em um bar no Bairro Alto, zona boêmia de Lisboa, em Portugal. Ambas tocavam em bandas diferentes, até que começarem a tocar juntas e não pararam mais.
Devido à crise econômica em Portugal, Maria, com suas influências de pop rock e folk, e Mila, que nasceu em uma família que respira música (ela é sobrinha do pianista, compositor e maestro Wagner Tiso) e com suas referências de samba e bossa nova, juntaram suas bagagens musicais e começaram a cantar nas ruas de Lisboa.
Era muito legal, mas não dá pra tocar na rua sempre e a alternativa de tocar só nos bares de lá não nos agradava, conta Maria.
Mila, que tinha acabado de se graduar em Design, e Maria, que trabalhava com Marketing e tinha uma vida profissional estressante, decidiram então se jogar no mundo fazendo música. Desde então, o Las Forasteras já passou por Portugal, Espanha, Inglaterra e França e, agora, está no Brasil mais especificamente no Espírito Santo.
O duo apresenta um show regado a pop rock, MPB e folk. É uma salada de frutas, já que cada uma tem formações e influências diferentes. Ela toca gaita, eu violão. Fazemos duas vozes. Gostamos de agradar gregos e troianos. Não tocamos sertanejo, pagode, funk, mas de vez em quando sai Paula Fernandes se pedirem. Mas sempre dentro da nossa linha, define.
Em sua segunda vez no Estado, Mila e Maria fazem uma temporada que começou em abril e deve terminar em junho. A dupla conheceu o Espírito Santo através dos amigos e músicos capixabas Marcos Bifão, do projeto Som de Fogueira, e Anderson Ventura, do Java Roots.
Rota
Por aqui, o roteiro inclui Vitória, Vila Velha, Jacaraípe, Domingos Martins, Santa Teresa, Colatina, Linhares, São Mateus e Guriri. Nos apaixonamos por Guriri. Só falta Guarapari para poder seguir para Minas Gerais ou Bahia, diz Maria.
Pelo Brasil, elas já tocaram em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Compramos um carro e começamos a parar de cidade em cidade fazendo shows. No início era mais aventura, chegávamos no lugar e íamos atrás dos donos de bares, agora já saímos com vários shows agendados. Tentamos ficar o máximo que podemos em cada cidade, explica a portuguesa.
E enquanto estão na estrada, Mila e Maria aproveitam para gravar o primeiro álbum autoral da dupla, gravado entre Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
As duas se empolgaram tanto com a turnê no Brasil que cancelaram a turnê que fariam no verão europeu este ano, a partir de junho. Vamos continuar por aqui e assumir o inverno no Brasil, diz Maria.
VIDA CIGANA
A base familiar de Mila é em Minas Gerais, e a de Maria, que possui dupla cidadania, em Recife. Ficar longe da família é difícil, mas as duas criaram uma rede de amigos, que são quase família, por todo o mundo.
É uma qualidade de vida muito boa poder conhecer várias cidades, reencontrar amigos que fizemos pelo mundo, cantar e tocar. O mundo é imenso. Fazemos todo dia um novo amigo. Esses elos com os amigos que fazemos em cada cidade é o que nos faz continuar, conta Maria.
E assim elas seguem, vivendo dia após dia. A previsão é de que a turnê atual dure de dois a três anos. E aí quem sabe vamos para os Estados Unidos ou Europa, adianta.
SERVIÇO
Las Forasteras
Quando: Dia 10 de maio, às 20h.
Onde: Casa de Bamba, Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Couvert: R$ 10.
Informações: (27) 99663-2104.
Quando: Dia 11 de maio, às 21h.
Onde: Cervejaria Barba Ruiva. Rod. João Ricardo Schorling, Domingos Martins.
Couvert: R$ 10.
Informações: (27) 3268-1223.