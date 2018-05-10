Mochileiras da música: brasileira e portuguesa rodam o mundo tocando

Mila Tiso e Maria Salvação começaram a viajar em 2012 Crédito: Bruno De Souza Pinto/Divulgação

Viajar sem rumo e fazer o que mais gosta. Assim começou em 2012 o duo Las Forasteras, formado pela brasileira Mila Tiso, 34 anos, e a portuguesa Maria Salvação, 36. As duas se conhecerem em um bar no Bairro Alto, zona boêmia de Lisboa, em Portugal. Ambas tocavam em bandas diferentes, até que começarem a tocar juntas e não pararam mais.

Devido à crise econômica em Portugal, Maria, com suas influências de pop rock e folk, e Mila, que nasceu em uma família que respira música (ela é sobrinha do pianista, compositor e maestro Wagner Tiso) e com suas referências de samba e bossa nova, juntaram suas bagagens musicais e começaram a cantar nas ruas de Lisboa.

Era muito legal, mas não dá pra tocar na rua sempre e a alternativa de tocar só nos bares de lá não nos agradava, conta Maria.

Mila, que tinha acabado de se graduar em Design, e Maria, que trabalhava com Marketing e tinha uma vida profissional estressante, decidiram então se jogar no mundo fazendo música. Desde então, o Las Forasteras já passou por Portugal, Espanha, Inglaterra e França e, agora, está no Brasil  mais especificamente no Espírito Santo.

O duo apresenta um show regado a pop rock, MPB e folk. É uma salada de frutas, já que cada uma tem formações e influências diferentes. Ela toca gaita, eu violão. Fazemos duas vozes. Gostamos de agradar gregos e troianos. Não tocamos sertanejo, pagode, funk, mas de vez em quando sai Paula Fernandes se pedirem. Mas sempre dentro da nossa linha, define.

Em sua segunda vez no Estado, Mila e Maria fazem uma temporada que começou em abril e deve terminar em junho. A dupla conheceu o Espírito Santo através dos amigos e músicos capixabas Marcos Bifão, do projeto Som de Fogueira, e Anderson Ventura, do Java Roots.

Rota

Por aqui, o roteiro inclui Vitória, Vila Velha, Jacaraípe, Domingos Martins, Santa Teresa, Colatina, Linhares, São Mateus e Guriri. Nos apaixonamos por Guriri. Só falta Guarapari para poder seguir para Minas Gerais ou Bahia, diz Maria.

Pelo Brasil, elas já tocaram em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Compramos um carro e começamos a parar de cidade em cidade fazendo shows. No início era mais aventura, chegávamos no lugar e íamos atrás dos donos de bares, agora já saímos com vários shows agendados. Tentamos ficar o máximo que podemos em cada cidade, explica a portuguesa.

E enquanto estão na estrada, Mila e Maria aproveitam para gravar o primeiro álbum autoral da dupla, gravado entre Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

As duas se empolgaram tanto com a turnê no Brasil que cancelaram a turnê que fariam no verão europeu este ano, a partir de junho. Vamos continuar por aqui e assumir o inverno no Brasil, diz Maria.

VIDA CIGANA

A base familiar de Mila é em Minas Gerais, e a de Maria, que possui dupla cidadania, em Recife. Ficar longe da família é difícil, mas as duas criaram uma rede de amigos, que são quase família, por todo o mundo.

É uma qualidade de vida muito boa poder conhecer várias cidades, reencontrar amigos que fizemos pelo mundo, cantar e tocar. O mundo é imenso. Fazemos todo dia um novo amigo. Esses elos com os amigos que fazemos em cada cidade é o que nos faz continuar, conta Maria.

E assim elas seguem, vivendo dia após dia. A previsão é de que a turnê atual dure de dois a três anos. E aí quem sabe vamos para os Estados Unidos ou Europa, adianta.





SERVIÇO

Las Forasteras

Quando: Dia 10 de maio, às 20h.

Onde: Casa de Bamba, Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

Couvert: R$ 10.

Informações: (27) 99663-2104.

Quando: Dia 11 de maio, às 21h.

Onde: Cervejaria Barba Ruiva. Rod. João Ricardo Schorling, Domingos Martins.

Couvert: R$ 10.