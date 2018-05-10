Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
LUTO

Milson Henriques faria 80 anos nesta quarta-feira (9)

Artista multifacetado recebeu homenagens nas redes sociais

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 23:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 23:08
Milson Henriques morreu aos 78 anos Crédito: Marcelo Prest
Milson Henriques faria 80 anos nesta quarta-feira (9). Dono de uma criatividade incrível e com perfil multifacetado, ele conseguiu deixar sua marca na cultura capixaba.
Seja no jornal, teatro, cinema, desenho e até mesmo a agitação cultural, Milson deixou um legado que foi relembrado por amigos nas redes sociais com algumas postagens feitas nesta quarta. Um dos que fizeram publicações foi o subsecretário de Estado de Cultura, jornalista e ex-editor do Caderno 2, de A Gazeta, José Roberto Santos Neves. Veja a publicação.
 Milson Henriques faleceu, aos 78 anos, no dia 25 de junho de 2016, no Hospital das Clínicas, em Vitória, após quase três meses internado. Na época, o consagrado cartunista, escritor e ator enfrentava uma batalha contra a leucemia.
O artista nasceu em São João da Barra, no Rio de Janeiro, em 1938. Chegou ao Espírito Santo em 1964, de passagem, mas ficou. É conhecido por sua contribuição no teatro, literatura e, principalmente, como chargista - criando a personagem Marly, publicada durante anos no Caderno 2 de A GAZETA, em 1973. 
Milson recebeu vários prêmios de poesia, crônicas, contos e cartazes, entre eles a Medalha Olavo Bilac, oferecida pelo Exército Nacional pelo trabalho em prol das crianças capixabas. Pelo mesmo motivo foi indicado pelo MEC para o Prêmio Internacional Marconi. O artista escreveu entre outras publicações, A Zebra metida a besta, TPM Também é Coisa de Macho, Amor Melancolia Ternura e Baixaria, A Tímida Luz de Vela das Últimas Esperanças e As Mudanças de Beto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pão francês caseiro
Quer aprender a fazer pão de sal caseiro? Receita traz instruções passo a passo
Aniversário de 30 anos da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com "Fim de Expediente ao vivo e coquetel para convidados
Imagem de destaque
Vitória de Lula pode ser tão estratégica para Trump quanto a de Flávio Bolsonaro, diz professor Guilherme Casarões

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados