Milson Henriques morreu aos 78 anos Crédito: Marcelo Prest

Milson Henriques faria 80 anos nesta quarta-feira (9). Dono de uma criatividade incrível e com perfil multifacetado, ele conseguiu deixar sua marca na cultura capixaba.

Seja no jornal, teatro, cinema, desenho e até mesmo a agitação cultural, Milson deixou um legado que foi relembrado por amigos nas redes sociais com algumas postagens feitas nesta quarta. Um dos que fizeram publicações foi o subsecretário de Estado de Cultura, jornalista e ex-editor do Caderno 2, de A Gazeta, José Roberto Santos Neves. Veja a publicação.

Milson Henriques faleceu, aos 78 anos, no dia 25 de junho de 2016, no Hospital das Clínicas, em Vitória, após quase três meses internado. Na época, o consagrado cartunista, escritor e ator enfrentava uma batalha contra a leucemia.

O artista nasceu em São João da Barra, no Rio de Janeiro, em 1938. Chegou ao Espírito Santo em 1964, de passagem, mas ficou. É conhecido por sua contribuição no teatro, literatura e, principalmente, como chargista - criando a personagem Marly, publicada durante anos no Caderno 2 de A GAZETA, em 1973.