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MÚSICA

Miley Cyrus lança clipe em que aparece ao lado da mãe; assista

Tish Cyrus contracena com a filha em cenas de 'Mother's Daughter'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2019 às 21:19

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 21:19

02/07/2019 - Miley Cyrus lança clipe de Mother's Daughter em que aparece ao lado da mãe,Tish Cyrus Crédito: Reprodução
A cantora Miley Cyrus divulgou o clipe de sua música Mother's Daughter em seu canal no YouTube nesta terça-feira, 7. No novo vídeo, ela aparece ao lado de sua mãe, Tish Cyrus, durante algumas cenas.
> Novo 'As Panteras' terá música de Miley Cyrus com Ariana Grande e Lana del Rey
Em seu Instagram, Miley apresentou as diversas personalidades que fazem parte da produção. Ao falar sobre Tish, descreveu da seguinte forma: "Mãe e empresária, produtora, design de interiores, ícone fashion, desafia o tempo e a idade, a mãe mais f*** de todos os tempos!"
> Miley Cyrus lança música e clipe de sua personagem em 'Black Mirror'
Assista ao novo clipe de Miley Cyrus, Mother's Daughter:
Confira abaixo as postagens feitas por Miley Cyrus sobre as pessoas que participaram do clipe de Mother's Daughter:

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