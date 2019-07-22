MÚSICA

Michel Teló fala sobre o EP 'Churrasco do Teló' e nova fase da carreira

Às vésperas de lançar o EP "Churrasco do Teló", o sertanejo conversou com o C2 para falar sobre a nova fase da carreira e o pouco tempo para a família

Publicado em 22 de julho de 2019 às 14:20 - Atualizado há 6 anos

Michel Teló não vê a hora de liberar as músicas do seu próximo trabalho. “Churrasco do Teló” tem seis faixas inéditas e estará disponível para os fãs na próxima sexta (26). Ansioso, o cantor já está otimista com o lançamento: “Tô feliz com o repertório, eu acho que vai rodar o país inteiro e ficar entre as mais tocadas”, conta, em entrevista por telefone.

A primeira música de trabalho, “Casal Modão” começa a tocar nas rádios nesta segunda-feira (22) nas rádios – o clipe será lançado na sexta, junto com o disco. “Quando eu a gravei, a reação do público foi instantânea. E ela está com uma proposta de que gosto, que é a música de festa, para cima”.

Diante da boa reação, Michel não pensou duas vezes ao selecioná-la como faixa de abertura, só precisou espera um pouco porque a música está pronta desde novembro do ano passado.

Além das letras mais animadas, “Churrasco do Teló” também apresentam um sertanejo mais romântico como nos casos de “Como é Que Faz?” e “Te Amo Sonhando”. A sofrência é outro destaque e aparece na faixa de encerramento, “Minto bem Demais”. Essa mistura também faz parte do momento de Michel: “Eu realmente tô nessa fase romântica, mas romântico de festa”, conclui.

TRADIÇÃO

Como bom filho de pais gaúchos, o tema do seu EP não é nenhuma novidade para ele: “desde criança eu me reunia com a minha família todo domingo para fazer churrasco, cantar umas modas... E até hoje eu faço isso com os amigos”. Então, ele percebeu que poderia juntar seu lazer favorito da infância com o trabalho como músico.

Foi assim que surgiu o “Churrasco do Teló”, projeto com o qual Michel está rodando o Brasil para apresentar as músicas novas, enquanto o público pode aproveitar o churrasco que é servido. O projeto deve continuar até 2020 e não ficará só nas apresentações – já estão previstos outros dois EPs, que devem sair até 2020.

Michel Teló Crédito: Reprodução/Instagram @micheltelo

Para a gravação do EP, feita em São Paulo, o artista resolveu fazer um show para uma plateia menor, é assim que ele se sente mais à vontade.

“Eu gosto muito dessa intimidade com o público. Mesmo na fase de ‘Ai Se Eu Te Pego’ os DVDs eram gravados em lugares menores. Eu rodo o Brasil fazendo grandes shows, mas a galera se identifica com essa vibe”, explica.

A equipe de Teló também preparou uma forma diferente de divulgar as músicas novas: os clipes das outras cinco músicas ficarão disponíveis sábado (27) e domingo (28). Depois disso, os fãs só poderão voltar a assisti-los em agosto.

AGENDA CHEIA

Nos próximos meses, além do lançamento, Michel Teló ainda vai precisar se dividir entre as gravações do quadro “Bem Sertanejo”, do “Fantástico”, e a nova edição do “The Voice Brasil”, que chega à sua 8ª edição no próximo dia 30.

Com o tempo apertado, Teló ainda precisa reservar um tempo para dedicar à esposa, Thais Fersoza, e aos dois filhos, Teodoro e Melinda. “Tá puxado!”, brinca. Mesmo com essa correria, Michel encontrou um jeito de levar um pouco do momento de lazer preferido para a televisão. Na nova temporada do “Bem Sertanejo”, o público vai acompanhar Michel apresentando os principais eventos sertanejos pelo Brasil. Para as viagens, a equipe do quadro preparou um carro equipado para que Michel e os convidados possam curtir um bom churrasco na estrada.

Churrasco do Teló

Michel Teló

Som Livre, 6 faixas.

Disponível a partir de 26 de julho nas plataformas digitais.





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta