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TEATRO

Michael Jackson será tema de musical na Broadway em 2020

Ainda sem título, espetáculo deve relembrar hits e focar na carreira musical de sucesso

Publicado em 19 de Junho de 2018 às 19:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2018 às 19:48
Michael Jackson Crédito: Divulgação
O cantor Michael Jackson será o tema de um musical na Broadway, em Nova York. Ainda sem título, o espetáculo vai estrear em 2020 e deve relembrar hits e focar na carreira musical de sucesso, deixando de lado as polêmicas da sua vida.
O anúncio do musical foi feito nesta terça-feira, 19, pela The Michael Jackson Estate, administradora de bens do cantor, e pela produtora Columbia Live Stage. Vencedor do Tony Awards, Christopher Wheeldon vai dirigir e coreografar a peça.
O musical ainda está em desenvolvimento e será escrito por Lynn Nottage, duas vezes vencedora do prêmio Pulitzer. A lista de canções também não está confirmada, mas, segundo o anúncio, vai contar com "as músicas mais amadas e mais vendidas da história".
Nascido em 29 de agosto de 1958, Michael Jackson começou a carreira aos cinco anos no grupo Jacksons 5, com seus irmãos. Com a carreira solo, iniciada nos anos 70, dominou as paradas de sucesso do mundo inteiro com hits como "Billie Jean", "Bad" e "Beat It". No ano de sua morte, em 2009, foi o artista mais vendido do mundo.

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