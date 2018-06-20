Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CINEMA

Michael B. Jordan enfrenta seu passado no primeiro trailer de 'Creed 2'

A sequência vai mostrar o combate entre Adonis Creed e o filho de Ivan Drago

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 16:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2018 às 16:13
Michael B. Jordan no trailer de Creed 2 Crédito: Divulgação
Um dia após divulgar o primeiro pôster, a Warner Bros. Pictures lançou na quarta-feira, 20, o primeiro trailer de "Creed 2", a sequência do elogiado "Creed" de 2015, continuação da saga "Rocky" que trouxe a história de Adonis Creed (Michael B. Jordan) começando sua carreira como boxeador para continuar o legado de seu pai, Apollo.
No novo filme, Adonis irá mais fundo ainda na sua história pessoal para enfrentar Viktor Drago (Florian Munteanu), filho do vilão Ivan Drago (Dolph Lundgren), o boxeador soviético que matou Apollo em um combate no clássico "Rocky IV".
Dirigido por Steven Caple Jr. e coescrito por Sylvester Stallone (que também atua no filme como Rocky) e Cheo Hodari Coker, "Creed 2" estreia nos cinemas brasileiros em janeiro de 2019.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados