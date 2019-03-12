Home
>
Cultura
>
Mercado da Capixaba: projeto de R$ 3,5 milhões e obras só em 2020

Mercado da Capixaba: projeto de R$ 3,5 milhões e obras só em 2020

Após revitalização, o novo Mercado da Capixaba vai abrigar 22 lojas equipadas até com cozinha e espaço comum para atividades culturais