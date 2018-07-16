Meninas assumem a bancada do 'Vídeo Show'

Sophia Abrahão, Vivian Amorim e Fernanda Keulla são as novas apresentadoras do Vídeo Show Crédito: Globo/ Raquel Cunha

Há 35 anos no ar, o "Vídeo Show", da Globo, tem buscado constantemente realizar mudanças para continuar vivo na telinha. Muitos foram os nomes que passaram por sua bancada, desde sua estreia com a atriz Tássia Camargo, passando por Cissa Guimarães, Miguel Falabella e, mais recentemente, Mônica Iozzi e Otaviano Costa. Este último, que esteve à frente da atração junto com Sophia Abrahão, deixa o posto para buscar seu próprio caminho dentro da emissora.

E nesta segunda-feira, 16, estreia mais uma nova fase do programa, com Sophia Abrahão dividindo a bancada com outras duas garotas, Vivian Amorim e Fernanda Keulla.

Sobre essa nova empreitada, Sophia diz estar bem preparada. "Foi um ano de muito aprendizado. Claro que cada dia é um desafio porque o programa é ao vivo. Mas estou me empenhando e estudando cada vez mais para estar por dentro de todos os assuntos que a gente fala."

A apresentadora fala também da emoção de estar em um programa ao vivo. "É um desafio todo dia. Um leão por dia, tudo pode acontecer. Mas quando a gente ouve: '5, 4, 3, 2, 1, no ar', é uma delícia. O bacana do ao vivo é que quando acaba o programa, já está entregue."

Sobre como será o novo formato, ela afirma que "a dinâmica vai ser muito divertida. A gente apresentou o programa online, o Vídeo Show: Enquanto Rola a Copa, juntas e deu muito certo e ajudou no nosso entrosamento". Ela enfatiza ainda o fato de ser "muito bacana, agora só com as meninas no comando. E num momento muito interessante. Amava apresentar com o Joaquim e o Otaviano, mas acho que, assim como eles apresentaram dois homens juntos antes, agora vamos testar três mulheres".