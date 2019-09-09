Home
>
Cultura
>
Memórias da imigração síria marcam a exposição "Distâncias do Sentir"

Memórias da imigração síria marcam a exposição "Distâncias do Sentir"

Coletânea terá abertura na próxima terça (10) e segue na Galeria Homero Massena, em Vitória, até 9 de novembro, com entrada franca.