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RETORNO

Membros do 'Balão Mágico' estudam fazer shows para comemorar 35 anos do programa

Simony, Mike Biggs e Vímerson Canilas estão planejando shows e a gravação de um DVD

Publicado em 13 de Março de 2018 às 16:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 16:21
Simony entre Mike e Tob: retorno do Balão Mágico Crédito: Divulgação
Os cantores Simony, Mike Biggs e Vímerson Canilas, integrantes do grupo Balão Mágico, que fez muito sucesso na televisão brasileira na década de 1980 e acaba de completar 35 anos de estreia, estão planejando shows e a gravação de um DVD para comemorar a marca histórica.
Balão Mágico: Mike, Luciana, Simony e Tob Crédito: Divulgação
"Nossa volta está quase certa. Serão algumas apresentações. Para comemorar os 35 anos de Balão Mágico", escreveu Simony em seu Instagram, repercutindo uma reportagem do jornal carioca "Extra" que revelou detalhes da possível volta do grupo.
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"Há cinco anos conversamos sobre o assunto, e este ano a vontade ficou maior. Então, estamos amadurecendo essa ideia para fazer algo bem bacana. Temos muita vontade de fazer as grandes capitais com esse show", disse a cantora ao jornal.
Em contato com a reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, Vímerson, que fez o Tob no programa, afirmou que apesar da animação o projeto ainda está em fases muito preliminares. "Foi só uma ideia, mas não temos produtor e alguém que possa se interessar pelo projeto até o momento", explicou. "Eu ouvi algumas notícias de que já estaria acontecendo, isso não é verdade. Foi só um bate-papo entre a gente. Uma vontade, mas não temos ninguém ainda para produzir isso", disse o cantor.

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