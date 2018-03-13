Membros do 'Balão Mágico' estudam fazer shows para comemorar 35 anos do programa

Simony entre Mike e Tob: retorno do Balão Mágico Crédito: Divulgação

Os cantores Simony, Mike Biggs e Vímerson Canilas, integrantes do grupo Balão Mágico, que fez muito sucesso na televisão brasileira na década de 1980 e acaba de completar 35 anos de estreia, estão planejando shows e a gravação de um DVD para comemorar a marca histórica.

Balão Mágico: Mike, Luciana, Simony e Tob Crédito: Divulgação

"Nossa volta está quase certa. Serão algumas apresentações. Para comemorar os 35 anos de Balão Mágico", escreveu Simony em seu Instagram, repercutindo uma reportagem do jornal carioca "Extra" que revelou detalhes da possível volta do grupo.

"Há cinco anos conversamos sobre o assunto, e este ano a vontade ficou maior. Então, estamos amadurecendo essa ideia para fazer algo bem bacana. Temos muita vontade de fazer as grandes capitais com esse show", disse a cantora ao jornal.